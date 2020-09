​“Scuola per tutti”, anche a Corato parte la raccolta di materiale scolastico della Croce Rossa

La Croce Rossa Italiana è da sempre impegnata in attività a favore delle persone più vulnerabili. In vista dell’inizio dell’anno scolastico intende affrontare il problema della povertà socio-educativa, strettamente connessa a quella socio-economica, come supporto al bilancio familiare attraverso la raccolta e distribuzione del materiale scolastico destinato alle famiglie più bisognose e necessario, oltre che allo svolgimento delle attività ordinarie, anche per lo svolgimento della didattica a distanza..



Per questo, da oggi e fino al 30 settembre presso alcuni esercizi commerciali (a Corato Copy Point in via Di Vittorio, 37) e L'allegro Cartolaio in via Sant'Elia, 137) sarà presente una cesta per la raccolta di materiale didattico nuovo quale: quaderni, penne, matite, colori (a matita, pennarelli, a cera, a tempera) Dido, album, gomme, tempera matite, pennelli, fogli A4, ecc, al fine di non lasciare indietro nessun alunno. Il materiale ricevuto verrà distribuito dai volontari del Comitato CRI di Molfetta-ODV alle famiglie più bisognose individuate attraverso quelle associazioni presenti sul territorio che già seguono le famiglie più bisognose attraverso la Caritas di Corato.

Inoltre, a conclusione della campagna di sensibilizzazione alimentare, portata avanti dai volontari CRI di Molfetta e condotta in collaborazione con Lidl Italia “Sano è buono” nei primi mesi del 2020, verranno distribuite, in cambio di un'offerta libera, delle shoppers ecologiche. Il comitato CRI di Molfetta, destinerà il ricavato della raccolta fondi per l’acquisto di tablet ad uso scolastico da destinare alle famiglie che non hanno la possibilità di provvedere autonomamente, per il progetto "Scuola per tutti".

«Vi aspettiamo tutti i sabato e domenica del mese di settembre dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 presso il punto vendita Lidl di Molfetta, e il mercoledì dalle 20 alle 21 presso la sede CRI di Corso Margherita di Savoia, 3 a Molfetta, per contribuire al raggiungimento del nostro obiettivo: non far sentire nessuno solo. Se sei una cartoleria e vuoi partecipare all’iniziativa o se sei un cittadino che vorrebbe effettuare una donazione di materiale scolastico, contattaci a questi recapiti: tel. 334.1485770 - email: molfetta@cri.it - pagina Facebook - crimolfetta - sito web www.crimolfetta.com. L’elenco delle cartolerie è in continuo aggiornamento pertanto vi consigliamo di seguire la nostra pagina facebook o contattarci telefonicamente».