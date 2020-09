Piazza Mentana abbandonata. I residenti: «Non è stata pulita per tutta l'estate»

Ancora una storia di sporcizia, incuria e inciviltà, l'ennesima raccontata su queste pagine. La segnalazione questa volta riguarda piazza Mentana ed è stata inviata da uno degli "abitanti" della piazza. I qualità di portavoce di residenti e attività, Alessandro Leo, titolare della gelateria Alexart, ha inviato una lettera di denuncia al commissario prefettizio, al dirigente dei lavori pubblici del Comune e al direttore dell'Asipu.

Leo denuncia «lo stato di abbandono, d'incuria nonché l’assenza di una programmazione di interventi di lavaggio e pulizia della pubblica piazza Mentana, non eseguita per tutta la stagione estiva 2020 e comunque per il periodo post Covid-19». Il degrado è stato notato, scrive nella lettera il commerciante, da chiunque sia passato per la piazza.

«Il servizio di lavaggio del suolo pubblico che fine ha fatto? - rincara Leo - La manutenzione ordinaria del verde pubblico, inclusa potatura e trattamento degli alberi, rimozione dei polloni e l'estirpazione delle erbe infestanti nelle aiuole perché non si sono fatte? Ci sono alberi non curati che stanno perdendo resina macchiando e rendendo colloso il pavimento sottostante».

«Siamo stati in silenzio fino ad ora ad osservare il comportamento di chi dovrebbe fare e non fa, di coloro che sono incaricati e retribuiti nel lavoro di pubblico impiego con l'impegno di vigilare e porre rimedio ai molteplici problemi di disservizi garantendo l’igiene pubblica del nostro territorio. Dove sta tutto questo?

Purtroppo dobbiamo constatare che per l'ennesima volta - conclude Leo - il cittadino è stato abbandonato a sé stesso, costretto a porre rimedi con le proprie forze e possibilità in attesa che qualcuno faccia rispettare i compiti a chi di dovere».