Alla fine l'arancione è arrivato ovunque. Dalle strade della città, alle campagne. Dal Castel del Monte su, su fino a Milano. E ancora, nelle acque chiare dei nostri mari e in cima a Punta Sommelier, oltre 3000 metri d'altezza. L'arancione delle magliette di Corri Colora Vinci ha dipinto questa edizione insolita, senza start, senza piazza e senza quel lungo serpentone che aveva illuminato il corso negli ultimi due anni.

La scelta degli organizzatori è caduta su una corsa diversa. Ognuno corre dove vuole, quando vuole e con chi vuole per evitare assembramenti e rispettare le misure sanitarie anti-covid. Ovviamente indossando la maglia donata con l'iscrizione per ricordare Vincenzo Lops, l'agente di Polizia deceduto due anni fa per un incidente stradale e che in molti hanno ricordato sui social.

Sono stati 400 ad aderire. «Un numero che ci rende orgogliosi - spiega Nicola D'Introno - perché siamo riusciti a superare tutti insieme l'ostacolo del coronavirus, tenendo vivo il ricordo di Vincenzo e la piccola tradizione che vogliamo proseguire con questo evento».

Corri Colora Vinci è stata l'unica manifestazione podistica di questo periodo di convivenza col virus a Corato. «Se è vero che ai partecipanti è mancata la bella serata che abbiamo organizzato negli ultimi due anni, hanno apprezzato questa nuova formula. La speranza, ovviamente, è che l'anno prossimo si possa tornare a correre tutti insieme».

L'altro target raggiunto è, ovviamente, quello delle donazioni. L'evento organizzato da Cral Asipu e Gsd Atletica Amatori con il supporto della Samb, permetterà di acquistare una decina di tablet per l'istituto comprensivo "Tattoli-De Gasperi", plesso di viale Arno.

Ora, invece, è il turno del concorso che mette in palio un monopattino elettrico. Sono giunti tantissimi selfie che vi immortalano con la maglia arancione di Corri Colora Vinci (nella gallery ce ne sono alcuni) e che, nelle prossime ore, saranno pubblicate sulla pagina Facebook di CoratoLive.it. Potrete votare il selfie più bello entro le 12 del 9 settembre. Il più suffragato vincerà il monopattino.

Come foto copertina, invece, abbiamo scelto lo scatto dell'associazione "Gocce nell'Oceano onlus" che scrive: «Stiamo partecipando al Corri Colora e Vinci 2020, evento per la sensibilizzazione alla sicurezza stradale in memoria di Vincenzo Lops. Per i nostri ragazzi il concetto di sicurezza stradale può assumere connotazioni particolari: potrebbero avere difficoltà di orientamento, non riconoscere i pericoli, non comprendere la segnaletica, non riuscire a distinguere i colori di un semaforo. Occorre perciò un lavoro complesso e faticoso di accompagnamento in strada. Nella foto che abbiamo scelto per la partecipazione al concorso i nostri ragazzi, per la gioia di ogni automobilista, accompagnati dalle nostre esperte e volontarie del Servizio Civile Universale, stanno simulando un attraversamento pedonale in fila indiana con l'arancione. Con l'arancione dell'edizione 2020 di Corri Colora e Vinci».