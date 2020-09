Nuovo dpcm, confermato obbligo di tamponi e mascherine

Questa mattina il premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo dpcm in tema di misure a contrasto della diffusione del nuovo coronavirus. Il decreto entra in vigore domani e sarà valido fino al 30 settembre.

Sono state confermate e prorogate tutte le misure dello scorso decreto. Continuerà ad esserci l'obbligo di mascherina al chiuso e all'aperto se non può essere garantita la distanza di un metro tra le persone (tranne bambini al di sotto dei 6 anni e soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti). Confermato l’obbligo di sottoporsi a tampone per chi torna dai 16 Paesi "a rischio".

Nessun allentamento delle misure è previsto per eventi pubblici come le partite di calcio e i concerti. Vietati anche i balli all'aperto come era stato deciso a metà agosto. Passa invece all’80% la capienza massima consentita ai mezzi pubblici, come concordato dopo il lungo braccio di ferro con le Regioni in vista della riapertura delle scuole.