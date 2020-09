Lopalco a Corato tra rientro a scuola e vaccino: «Guardiamo al virus senza paura ma con prudenza»

«La paura verso il virus non deve essere il sentimento che deve guidarci nelle prossime settimane. Ci deve accompagnare la prudenza». Così Pierluigi Lopalco, a capo della task force sanitaria pugliese dal 9 marzo scorso, ha rassicurato chi ha raggiunto il noto epidemiologo in largo Plebiscito ieri sera.

Lopalco è stato invitato dal Partito Democratico cittadino per un incontro al quale ha presenziato anche il candidato sindaco Corrado De Benedittis. Un confronto su temi di grande attualità come il rientro a scuola, il vaccino anti-influenzale e l'attuale situazione sanitaria della regione.

«Sapevamo che il virus sarebbe tornato, - dice Lopalco - e ci siamo preparati. Rispetto alla prima ondata, questa fase la affrontiamo in condizioni migliori perché sappiamo che il virus c'è e possiamo costruire le barricate per contrastarlo. Barricate che vanno costruite sul territorio. Abbiamo creato una settantina di Usca (Unità Speciali di Continuità Assistenziale), potenziato i laboratori per poter fare fino a 15.000 tamponi al giorno e rafforzato il personale che dovrà andare a farli questi tamponi».



Intanto il numero dei casi registrati continua a tendere al rialzo ma il virus non è mutato. «La Puglia - spiega Lopalco - è l'unica regione sotto Roma ad avere un laboratorio che sta raccogliendo e studiando i ceppi di virus, l'Istituto zooprofilattico sperimentale, in collegamento con i migliori laboratori d'Italia. Loro dicono che i ceppi che stanno isolando sono sempre gli stessi. I casi che registriamo oggi sono quelli che a gennaio e febbraio non vedevamo: giovani asintomatici o con pochi sintomi che all'epoca non si cercavano neanche. Una miccia che poi ha provocato l'esplosione della prima ondata e che oggi spegniamo isolando i focolai».

Il tema caldo è quello del rientro a scuola per migliaia di studenti. La data cerchiata in rosso è il 24 settembre. «Per tenere lontano il virus dalla scuola bisogna lavorare sul territorio perché se avessimo dovuto garantire la massima sicurezza, sarebbe stato necessario raddoppiare l'edilizia scolastica nel giro di tre mesi. Sulla scuola la competenza regionale è molto limitata a differenza della sanità. Per questo ho consigliato al presidente Emiliano di fare in modo che il sistema sanitario aiuti i presidi».

«Abbiamo stilato delle proposte che speriamo vengano accolte anche dal governo. Ad esempio, per tenere lontano il virus dagli istituti scolastici, abbiamo espresso il desiderio di fare un test col tampone a tutta una classe di nascita. L'ideale sarebbero i ragazzi delle quinte, ovvero quelli che si sono divertiti di più durante l'estate. Oggi non sappiamo quanti portatori del virus entreranno nella scuola e se, ad esempio, con questo metodo trovassimo 100 portatori, eviteremmo la chiusura di 100 classi. Un'informazione importantissima da recepire a cavallo dell'apertura della scuola».

L'epidemiologo ha anche fatto un appello affinché i pugliesi vadano a fare il vaccino anti influenzali ad ottobre. «Siamo stati previdenti e abbiamo fatto la gara d'acquisto dei vaccini già ad aprile. Il personale medico è pronto: pediatri, medici del lavoro, medici di base sanno già cosa fare. Abbiamo a disposizione ben 2 milioni di dosi che possono essere somministrate a metà dei cittadini pugliesi. Fate in modo che sia un investimento utile».

«Abbiamo tanti buoni motivi per vaccinarci. Se a gennaio ci viene una bella febbre e corriamo in ospedale, il rischio di contrarre il coronavirus è più alto e questo avrà vita più facile perché il passaggio del virus influenzale rende il nostro sistema immunitario più debole. I primi da vaccinare sono gli anziani e chi ha problemi di salute, ma se vivete con loro dovete premunirvi anche se avete 30 anni. Rispondete positivamente al medico che ve lo propone o chiedetelo voi. È un vostro diritto».

Infine un passaggio sull'app Immuni, scarsamente utilizzata in questi mesi estivi. «Non è stato spiegato bene quanto Immuni sia importante e speriamo che con la ripartenza di scuola e lavoro venga scaricata. Se prendiamo un mezzo pubblico e a bordo c'è un positivo non lo sapremo mai. Con l'app, invece, è possibile. Scaricarla non costa nulla e può essere preziosa. Abbiamo proposto di abbinare all'app una lotteria. Magari gli italiani, con lo spirito del gioco, la scaricherebbero più volentieri».