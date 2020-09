​Seconda tappa di "PuliAmo Corato": volontari al lavoro in piazza Buonarroti

Continua "PuliAmo Corato", la campagna ideata da Legambiente sensibilizzare i cittadini a riappropriarsi dei luoghi della città. Il primo momento dell'iniziativa si è svolto lo scorso 31 luglio in piazza Almirante con la partecipazione volontaria e spontanea di numerosi cittadini. La seconda tappa durante la quale i volontari si raduneranno per effettuare la pulizia della zona è in programma sabato 5 settembre alle 19 in piazza Buonarroti.

«Il nostro circolo ritorna sul territorio per dare un segno tangibile coinvolgendo i cittadini e i residenti non solo nella pulizia, ma a responsabilizzarci un po' tutti nel tenere quegli spazi più decorosi» spiegano dall'associazione ambientalista.

«Qualcuno potrebbe dire che questo cambiamento negativo si è accompagnato all’instabilità politica e all’assenza di una guida sicura a Palazzo di Città, ma sarebbe davvero deludente pensare che i cittadini di Corato abbiano bisogno della presenza di una qualsiasi autorità per essere obbligati a comportarsi bene.

Quel che è certo è che non possiamo più aspettare che intervenga qualcuno dall’alto o dall’esterno per riportare la nostra città ad essere pulita e bella, come merita di essere. Proprio questi giorni è scattato l'Earth Overshoot Day indica a il giorno nel quale l'umanità consuma interamente le risorse prodotte dal pianeta nell'intero anno. Quest'anno, a causa della crisi economica dovuta al lockdown, la data di inizio ufficiale del nostro debito con il Pianeta cade il 22 agosto, nel 2019 era il 29 luglio.

È necessario quanto prima dare una nuova impronta alla cittadinanza, dimostrando che ci sono tante persone a cui questo tema importa e che sono pronte a dare l’esempio con le proprie azioni non solo a chi invece vi presta meno attenzione, ma anche a chi legittimamente critica e si lamenta, ma poi non agisce. Per farlo, Legambiente Corato ha deciso di lanciare la campagna di sensibilizzazione PuliAmoCorato. Vi aspettiamo numerosi!»