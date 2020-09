Giovedì Lopalco a Corato per parlare di Covid e gestione dell'emergenza sanitaria

Come viene gestito a livello sanitario un Comune durante l'emergenza Covid? Se ne parlerà giovedì 3 settembre alle 19.00 in Largo Plebiscito, in un dibattito dal titolo: "Non ce n'è Covid?" organizzato dal Partito Democratico di Corato.

Interverranno Pierluigi Lopalco, professore ordinario di igiene e epidemiologia e capo della task force per l'emergenza coronavirus. Il candidato sindaco Corrado De Benedittis e il coordinatore del Pd cittadino Attilio Di Girolamo. Modererà Giuseppe Copertino.

Il dibattito è aperto ai cittadini, alle Organizzazioni sociali, politiche, economiche e culturali.