"Corri Colora Vinci", iscrizione prorogata al 3 settembre

È stata prorogata l'iscrizione alla special edition di Corri Colora Vinci, la corsa non competitiva organizzata in notturna dal Cral Asipu e dal Gsd Atletica Amatori Corato per ricordare Vincenzo Lops, giovane agente di Polizia deceduto tre anni fa in seguito ad un incidente stradale.

Il termine ultimo scadeva il 28 agosto, ma ci si potrà continuare ad iscrivere su www.corricoloravinci.it fino a giovedì 3 settembre ricevendo a casa la t-shirt ufficiale.

La maglietta potrà essere acquistata anche dopo il 3 settembre al costo di 6 euro per continuare a fare del bene. Infatti i proventi di iscrizioni e magliette serviranno ad acquistare tablet con sim dati ricaricabile utili per la didattica che verranno donati all'istituto comprensivo "Tattoli-De Gasperi", plesso di viale Arno.

Ricordiamo che, a causa della situazione sanitaria e della necessità di evitare assembramenti, i partecipanti non si raduneranno in piazza come in passato. ma potranno camminare, correre o pedalare indossando la maglietta della manifestazione e scegliendo l’orario, il luogo e la compagnia che preferiscono. Per regolamento e contest, basta visitare il sito ufficiale.