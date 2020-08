Solo celebrazioni liturgiche per la Festa della Madonna del Pozzo

Come accaduto per le altre processioni, anche quella della Madonna del Pozzo, che solitamente conclude l’estate dei coratini, non si terrà a causa del Covid 19.

Il novecentesco simulacro della Madonna del Pozzo, molto probabilmente risalente al 1912, stasera non sarà portato in processione. Dopo la novena di preparazione e le Sante Messe di ieri, oggi nella chiesa di San Giuseppe ci saranno le celebrazioni eucaristiche alle ore 7:00, 8:30, 10:00 e 11:30.

Celebrazioni che culmineranno nella solenne concelebrazione delle ore 19:00 presieduta dall'arcivescovo Leonardo D’Ascenzo e che avrà luogo nello spiazzale antistante la chiesa di San Giuseppe seguendo tutte le norme anti-Covid.

«Quest’anno solo celebrazioni liturgiche e alcune luminarie, possibili grazie alla generosità di alcune aziende coratine, onoreranno la grande devozione dei coratini alla Vergine di Capurso», dichiarano dall'associazione “Madonna del Pozzo” nata nel 1952 e tuttora organizzatrice della festa dedicata alla Madonna di Capurso alla quale i coratini sono storicamente devoti. Devozione che, come i più ricordano, fu grandiosamente dimostrata nell’ottobre 2008 quando la statua originale di Capurso fece tappa a Corato, la prima città ad essere visitata nella peregrinatio Mariae di quell’anno.

Inizialmente, va detto, si trattava di un ristretto gruppo di persone, non ufficialmente organizzate in associazione, ma accomunate dalla devozione nei confronti della Madonna del Pozzo per la quale nutrivano veri sentimenti di gratitudine per essere tornati sani e salvi dalla seconda guerra mondiale. In suo onore si incontravano periodicamente e si preoccupavano di festeggiare la Madonna il lunedì dopo la Festa a Capurso portando in processione il simulacro.

Negli ultimi anni non sono mancate le difficoltà per reperire fondi e predisporre i festeggiamenti ma, fino ad oggi, la festa con luminarie, banda e fuochi d’artificio è stata quasi sempre organizzata. Anzi alcune volte sbandieratori e concerti hanno allietato la serata dell’ultimo lunedì di agosto.

Solo negli anni ’80, a causa del terremoto, non fu celebrata la festa. La processione, invece, qualche volta non si è tenuta a causa del maltempo. «Quest’anno mancano i grandi segni esteriori come le bancarelle, la banda, la processione... ma non manca la festa liturgica», afferma don Gianni Cafagna, assistente spirituale dell’associazione.

«In questo tempo particolare, segnato dalla pandemia – conclude don Gianni - la Madonna ci chiede di ritornare al pozzo per attingere l’acqua viva, quell’acqua che zampilla per la vita eterna: Gesù Cristo (cfr Gv 4). Guardando a Maria, chiediamole di aiutarci ad essere uomini e donne capaci di migliorare il nostro rapporto con lei e con il Figlio; di essere uomini e donne che credono di più in Dio; uomini e donne che cercano l’essenziale della propria vita e non solo la sua apparenza! Vogliamo vivere questa festa della madonna del pozzo all’insegna della essenzialità».