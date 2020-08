Covid, il Comune attiva la consegna a domicilio di spesa e farmaci per chi è in quarantena

L’amministrazione comunale, in seguito all'emergenza relativa al contagio da Covid 19, ha attivato un servizio di consegna a domicilio di beni di prima necessità (generi alimentari e medicinali) attraverso la Protezione Civile.



La finalità - così come avvenuto anche nei mesi del lockdown - è quella di assicurare assistenza a tutte le persone in quarantena oppure positive al Covid senza rete familiare a supporto, per garantire l’approvvigionamento dei generi di prima necessità e farmaci.

Il servizio, a titolo gratuito, sarà gestito esclusivamente dal Settore Polizia Locale - Sezione Servizi Sociali - e assicurato in collaborazione con le associazioni di volontariato di Protezione Civile Sercorato, Misericordia e Guardie ambientali d'Italia.

A tal fine è stato attivato il numero telefonico unico 366.7830016 che sarà attivo dal lunedì al venerdi, dalle 9 alle 11, per prenotare la consegna a domicilio di quanto necessario.



I volontari che assicureranno il servizio a domicilio saranno rigorosamente muniti di apposita divisa con logo della Protezione Civile e tesserino di riconoscimento, saranno dotati di dispositivi di protezione individuale e dovranno rispettare la distanza di sicurezza come da disposizioni vigenti.

Nei giorni scorsi è intanto stata avviata la distribuzione dei buoni spesa in favore di persone e famiglie in condizione di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto.