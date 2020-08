Il 2 settembre riapre il cinema Alfieri. Stasera "Pasta Nera" in compagnia di Piva

Si riaccendono i proiettori del cinema Alfieri dopo più di sei mesi dal lockdown e dalla conseguente chiusura al pubblico. Sei mesi difficili per proprietari, gestori e collaboratori e di grande attesa per chi, quel magico contenitore, lo vive da fruitore.

È il 2 settembre il giorno designato per la riapertura che vedrà l'esordio di tre film slittati dalla scorsa primavera: "Volevo nascondermi", la storia del pittore Antonio Ligabue, interpretato da Elio Germano; "Onward", l'ultimo film d'animazione della Pixar e "After 2", sequel del dramma sentimentale tratto dal libro di Anna Todd.

«Riapriamo con tutto l'entusiasmo di sempre anche se il cammino sarà difficilissimo. - dice Sabino Amoruso, direttore dell'Alfieri - Quello del cinema è stato uno dei settori più penalizzati perché macchina complessa che ha bisogno di tempo per rimettersi in moto. La speranza è che si possa tornare presto alla normalità».

Il cinema adotterà tutte le accortezze per poter essere vissuto in sicurezza. «Innanzitutto la struttura è a norma - ricorda il direttore - con spazi idonei per tutte le misure anti-Covid. Tra un sedile occupato e l'altro ce ne sarà uno vuoto per garantire il distanziamento sociale. La mascherina dovrà essere indossata in tutti gli spazi comuni, dall'ingresso al bar fino ai bagni mentre potrà essere tolta una volta raggiunto il proprio posto». Non mancheranno cartelli informativi e igienizzanti.



In attesa della riapertura, l'Alfieri ha celebrato il cinema attraverso una rassegna di film all'aperto che si sono tenuti nel chiostro della Sacra Famiglia. 10 film con due serate gratuite dedicate ad Alessandro Piva. «Siamo molto contenti - spiega Amoruso - per il successo che la rassegna ha avuto e ringraziamo don Fabrizio Colamartino, parroco della Sacra Famiglia che ci ha permesso di ospitarla. È stato un modo per riabbracciare il nostro pubblico, per iniziare a dare una parvenza di normalità».

Intanto questa sera, alle 20.30, sarà proiettato il film "Pasta Nera" del regista Alessandro Piva. L'evento è organizzato dal Cinema Alfieri e si terrà nel chiostro della Sacra Famiglia. Interverrà il regista barese d'adozione. L'ingresso è gratuito.