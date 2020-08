Un premio per i laureati durante il Covid

Il Comune di Corato, in collaborazione con Arti e Anci Puglia, istituisce il Premio Laureati Covid.



L’iniziativa è rivolta a tutti gli studenti e studentesse residenti in Puglia che hanno conseguito il titolo di laurea triennale o magistrale in modalità telematica nell’anno accademico in corso, in Università e Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica della Puglia e non.

Come la coratina Carmela Amorese, la prima laureata "a distanza" dell'Università di Bari di cui CoratoLive aveva raccontato la storia.

Per l’assegnazione del Premio verrà istituito un “Smart Graduation Day” nella prima decade di settembre: in quella data si svolgerà la consegna del Premio ai laureati/e pugliesi in tutti Comuni aderenti all’iniziativa.

I laureati durante i mesi di chiusura per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 che volessero partecipare al Premio, possono compilare il form di iscrizione entro il 31 agosto, cliccando qui.