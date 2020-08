Due importanti riconoscimenti per altrettanti coratini nell'ambito del Premio Internazionale per la cultura, l’arte e lo spettacolo "Sergio Nigri", giunto alla sua IX edizione, la cui premiazione si è svolta domanica scorsa nella sala convegni "Antiche Segherie Mastrototaro" di Bisceglie.

L’iniziativa è nata dall’idea del prof. Luigi Palmiotti, presidente dell’Archeoclub di Bisceglie, di istituire un premio dedicato al flautista Sergio Nigri, illustre artista tra i grandi patrimoni culturali identitari della città di Bisceglie.

Il poeta e scrittore Franco Leone ha ricevuto il Premio "Sergio Nigri" come eccellenza per la cultura, mentre l’editore Peppino Piacente ha ottenuto il Premio per i diritti umani dedicato a Don Tonino Bello.



Leone, si legge nella motivazione, ha ricevuto il premio «per l’intensa attività culturale associata all’amore per l’arte e per il suo prestigioso volume "Caravaggio Poesia della Luce" della Secop Edizioni». Per Leone - che ha dedicato il suo premio alla città di Corato e donato al sindaco Angarano una sua composizione poetica in endecasillabi piani dedicata alla città di Bisceglie - si tratta del 12esimo riconoscimento di prestigio in ambito culturale e, nel contempo, del sesto premio internazionale.

Piacente è invece stato premiato per «l’intensa attività culturale di divulgazione protesa alla valorizzazione dei diritti umani». La casa editrice Secop ha conseguito così in un solo colpo ben 3 traguardi: al già citato premio si aggiungono infatti il Premio del libro di Franco Leone dedicato a Caravaggio e il Premio della Rivista Neda del giornalista Luca De Ceglia. Onore dunque alla Secop per la capacità di riuscire a tenere dignitosamente alto il nome della cultura coratina, nonostante il momento difficile per la cultura mondiale a causa della pandemia.

Alla serata, patrocinata dal comune di Bisceglie e coorganizzata dal Club Unesco di Bisceglie, hanno preso parte il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano; il presidente del Club per l’Unesco di Bisceglie, Pina Catino; il presidente dell’Archeoclub di Bisceglie, Luigi Palmiotti; la scrittrice Antonella Pagano e l’assessore alla cultura di Bisceglie, Loredana Acquaviva.