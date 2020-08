Non solo Abbazia: anche in piazza Di Vagno un'aggressione e fuochi d'artificio tra la gente

Centro storico invivibile e insicuro? Sì, a giudicare dagli episodi di violenza e di inciviltà che si stanno susseguendo in maniera preoccupante.

Dopo l'aggressione avvenuta in largo Abbazia di cui abbiamo parlato ieri, emergono altri fatti simili accaduti nei giorni scorsi in un'altra zona simbolo del centro storico, ovvero piazza Di Vagno, luogo di movida ma anche di inciviltà (spesso raccontata su queste pagine, come nel caso delle prese usb divelte e della fontana in pietra danneggiata).

Risale alla fine della scorsa settimana un episodio di violenza si è consumato attorno alle 22 nei pressi della fontana che si affaccia su via Roma.

Le vittime dell'aggressione sono due ragazzi molto giovani. Uno di loro ha riportato una ferita allo zigomo: il ragazzo è stato medicato da uno degli esercenti della piazza e poi in ospedale, dove sono stati applicati alcuni punti di sutura.

Non solo. Sempre la settimana scorsa, sia lunedì che mercoledì in tarda serata, attorno alle 23, sono stati fatti esplodere dei fuochi d'artificio a pochi metri da giovani e famiglie che affollavano la piazza. Per fortuna nessuno si è fatto male, ma c'è stato il rischio concreto che accadesse.

E ancora, sono state vandalizzate le targhe che l'associazione Ci.Bevan.Do. aveva installato su ognuno degli alberi della piazza di cui ciascuna attività si sta prendendo cura.

Episodi (tanti) che, messi insieme e sommati ad incuria e insicurezza, rendono difficile la situazione del centro storico difficile.

«Siamo stanchi di dover sopportare la strafottenza e il mancato senso civico di quei ragazzi che sporcano, infastidiscono gli altri e rovinano la nostra piazza» dicono alcuni tra residenti e titolari delle attività che si affacciano sulla piazza. «Siamo stanchi di vedere un luogo così importante sporco, pieno di bottiglie di birra, senza che nessuno intervenga per ripulirlo».

Un appello che, si spera, non cada nel vuoto.