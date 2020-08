Anche senza le "bombe" - che, per tradizione, alle 8 del mattino annunciano l'arrivo della festa patronale - oggi inizia la tre giorni in onore di San Cataldo.

Il busto del patrono è già esposto in Chiesa Matrice, come si può vedere dalle immagini della galleria fotografica. Ma, come ampiamento detto nei giorni scorsi, quella di questo 2020 è senza dubbio una festa anomala, "soffocata" dalle restrizioni dovute al Coronavirus.

Secondo il programma ufficiale, infatti, non ci saranno processioni, giostre, bancarelle e fuochi d'artificio.

Oggi alle 19 in Chiesa Matrice si terrà una solenne celebrazione per l’inizio dei festeggiamenti mentre domani, domenica 23, alle 20 in piazza Cesare Battisti verrà celebrata una messa presieduta dall’arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo.



A questo proposito, è stata disposta l’istituzione temporanea del divieto di transito e sosta con rimozione coatta dei veicoli su corso Mazzini, piazza Cesare Battisti, piazza Matteotti, vico I Lops, vico II Lops, via Santa Caterina, via Madonna della Nova dalle 16.30 alle 23.30 di domenica 23 e la sospensione temporanea della circolazione su via Andrea Doria, dall’intersezione con via Verdi a via Dante, su via Boccherini e via Farinata, a partire da via Verdi e fino all’altezza dell’ufficio postale, su Via Dante a partire dall’intersezione con via Boccaccio verso piazza Cesare Battisti dalle 19.30 alle 23.30 dello stesso giorno.

Sempre domani, ma alle 8 del mattino, è in programma "Pedalando con i Santi", la biciclettata organizzata da Legambiente verso il dolmen "Chianca dei Paladini".

Il programma

Sabato 22 agosto

ore 18.15 rosario medicato

ore 19.00 solenne celebrazione per l’inizio dei festeggiamenti

Domenica 23 agosto

ore 8.30, 10.00, 12.00 Sante messe

ore 20.00 in piazza Cesare Battisti solenne concelebrazione presieduta dall’arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo in attuazione del DPCM del 14 luglio 2020.