Ragazzi contagiati in Grecia, uno dei papà: «Maggiore prudenza? Col senno di poi è facile parlare»

Il giorno di ferragosto Corato è tornato a fare i conti con il Coronavirus: tre i nuovi contagiati, tutti giovani di ritorno dalla Grecia. La notizia ha alimentato la già accesa discussione sui viaggi all'estero in questa particolare estate di convivenza con il Covid.

«Maggiore prudenza? Col senno di poi è facile parlare» afferma oggi il papà di uno dei tre ragazzi positivi. Contattato dalla nostra redazione, ha scelto di fornire la sua testimonianza in forma anonima, spiegando ciò che è accaduto.

«Quando mio figlio è partito avevamo tutte le rassicurazioni del caso, ma sarebbe stato lo stesso se fosse andato in vacanza in Sardegna dove i casi sono aumentati. A diciott'anni non possiamo mica tenere i figli legati al letto. Mio figlio è partito il 4 agosto da Ancona, con un viaggio organizzato da ScuolaZoo, verso Corfù. Una vacanza post diploma che abbiamo acquistato a fine giugno quando la situazione in Grecia era pienamente sotto controllo. Anche il giorno della partenza non eravamo allarmati. La curva dei contagi in Grecia ha cominciato ad alzarsi subito dopo e hanno iniziato a chiudere locali e discoteche. Da quel momento i ragazzi si sono divisi tra spiaggia e albergo».

L'11 agosto Emiliano ha imposto l'obbligo di isolamento fiduciario di 14 giorni per chi rientrava dalla Grecia, integrando poche ore dopo l'ordinanza con la possibilità di uscire dalla quarantena qualora il tampone effettuato fosse negativo.

«Quando siamo venuti a conoscenza di questa possibilità - continua a raccontare il padre del ragazzo - abbiamo prenotato un tampone a Bari al costo di 107 euro, in modo tale da avere la situazione chiara fin da subito (l'ordinanza regionale assicura il tampone non prima di 72 ore dall'arrivo, ndr). Il 14 agosto, giorno del rientro, abbiamo scelto di farli rientrare a Bari e non, come da programma, ad Ancona insieme a tutti gli altri. Sono sbarcati al porto di Bari con altri 23 coratini. Fino alla giornata di ieri loro tre erano gli unici ad aver effettuato il tampone.

Il papà di un altro dei tre ha prelevato i ragazzi e li ha portati immediatamente al laboratorio dove hanno effettuato il test. L'esito è arrivato in serata: tutti e tre positivi, ma asintomatici. Avevamo già predisposto un appartamento vuoto dove far trascorrere la quarantena a nostro figlio. Oggi è ancora lì e ci rimarrà ancora per un paio di settimane circa. Il 28 agosto ha il primo tampone di controllo. Se negativo, effettuerà il secondo il primo settembre. Gli altri due amici sono isolati da un'altra parte».

Ulteriore difficoltà nel gestire questa situazione è quella di non avere la possibilità di avere un contatto diretto con il ragazzo.

«Io e mia moglie andiamo a trovarlo, ma non entriamo in casa. Ci salutiamo dal balcone e parliamo al telefono. È seguito con grande attenzione da una dottoressa dell'Asl, persona squisita e premurosa che si accerta periodicamente del suo stato di salute».

Quando la notizia ha fatto il giro dei social, non sono mancati i commenti, spesso duri, sulla questione.

«Ho letto che tante persone hanno compreso la situazione e hanno preso le difese dei ragazzi. Altri invece hanno criticato il loro comportamento e quello di noi genitori. Critiche che ci stanno e che accetto, ma che non devono spingersi oltre. Dire che non avremmo dovuto curarli o anche peggio è cattiveria gratuita e non va bene. Cattiverie che talvolta giungono da chi non può insegnare niente a nessuno. Questo sì che ci ha fatto male».