Dj e service anche a Corato: «Discoteche ipercontrollate, ma chiuse. Ora tanti in mezzo alla strada»

Delusi, arrabbiati e poco ottimisti per il futuro. È lo stato d'animo di coloro che lavorano nel settore delle discoteche e, più in generale, del divertimento notturno.

L'ordinanza firmata domenica scorsa dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha chiuso i locali fino al prossimo 7 settembre, stabilendo inoltre l'obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto dalle 18 alle 6 nei luoghi in c’è rischio di assembramento.

«Ora saranno contenti tutti i buonisti italiani, tutti quelli che considerano le discoteche come unico male del Bel Paese, come se il covid 19 fosse stato creato dalle discoteche» aveva commentato ieri, a caldo, il patron di Df (l'ex Divinae Follie di Bisceglie), l'imprenditore pugliese Roberto Maggialetti che nei mesi scorsi ha sostenuto rilevanti investimenti per rimettere in vita la struttura che fu dei Mastrogiacomo. «Da oggi, invece, ci ritroveremo con migliaia di giovani che si riverseranno sulle spiagge, in feste abusive, nelle piazze, molti più giovani che partiranno fuori dall'Italia pur di trovare il divertimento sperato ma lì, no, lì, il covid non c’è. Da oggi, migliaia di persone hanno perso un lavoro, un lavoro che avevano riacquistato, solo, da poco più di un mese».

Anche a Corato non mancano coloro che lavorano nel settore e che, di fatto, sono stati travolti da questa chiusura.

«È una decisione ovviamente non mi trova d'accordo» ci spiega Francesco Ardito, responsabile comunicazione dj resident del Df e altri locali della zona.

«Comprendo la situazione e il periodo storico che stiamo vivendo, ma la verità è che vengono chiuse solo le discoteche, quando invece è evidente che sia impossibile non fare assembramenti anche in molti altri luoghi. Per dirne una, l'altro giorno in spiaggia a Trani, ma anche a Bisceglie e Barletta, c’erano tantissimi ombrelloni uno attaccato all’altro senza che ci fosse alcun controllo. Nelle discoteche, che ora invece vengono considerate il male, i controlli c'erano eccome.

Al Df - prosegue Ardito - veniva chiesto con chiarezza più e più volte, a tutte le persone presenti, di indossare la mascherina. Avevamo anche creato un jingle, mandato ripetutamente, in cui si ricordavano le misure di sicurezza. Tra l'altro, ad oggi non c’è alcuna evidenza scientifica da cui emerge che i contagi si sono sviluppano in discoteca. Ci siamo invece accorti che molti casi provengono dall’estero. Motivo per cui considero questa una misura assurda. Probabilmente si voleva tranquillizzare l'opinione pubblica e allora si sono chiuse le discoteche. Piuttosto, io non avrei fatto venire in Puglia gente da fuori regione, né avrei fatto uscire i pugliesi dal nostro territorio. Così i contagi non sarebbero risaliti e si sarebbe potuto lavorare».

Il futuro? «Abbiamo faticato molto per rimettere in piedi il Df - sottolinea Francesco - e, ora che hanno deciso la chiusura, non credo che ci faranno riaprire molto presto. Temo che passeremo l’inverno a casa e le conseguenze economiche si faranno sentire».

Non è molto diverso il parere di Felice Ferrara, fornitore service tecnico del Df e del Praja di Gallipoli, quest'ultimo locale finito nell'occhio del ciclone per l'affollata serata di fine luglio con Bob Sinclair.

«Hanno chiuso tutto senza alcun preavviso, nonostante le due strutture in cui lavoro, il Df e il Praja, rispettassero alla lettera le linee guida regionali, dalle mascherine al termoscanner» esordisce Ferrara.

«Forse non dovevano far proprio riaprire i locali, fornendo ovviamente adeguati indennizzi. Ma chiudere oggi significa mettere in mezzo a una strada tanti addetti ai lavori. Eppure vedo cosa accade sulle spiagge, senza alcun controllo. Il nostro settore è stato invece ipercontrollato ed è stato chiuso. I gestori cosa dovevano fare di più? Hanno speso tanti soldi per adeguare le strutture alle misure anti Covid e poi hanno dovuto chiudere.

Sono d’accordo con chi dice che siamo stati un capro espiatorio. Non perché nei locali non ci fosse alcun rischio, ma perché si trattava dello stesso rischio che si corre in tante altre situazioni molto meno controllate e non toccate da alcun provvedimento di chiusura.

Pur non risultano contagi dalle discoteche, c'è stato un attacco mediatico enorme. E ora economicamente è un disastro. Bruciando gli ultimi dieci giorni di lavoro - conclude Ferrara - hanno bloccato anche la possibilità di realizzare piccoli eventi e di far lavorare anche tante piccole aziende di service».

La vicenda, intanto, finisce in tribunale: il Silb, l'associazione delle imprese dell'intrattenimento da ballo e spettacolo, ha annunciato ieri che farà ricorso al Tar del Lazio contro il decreto del governo.