​Nonna Lucia compie 107 anni e diventa la 218esima più longeva d'Italia

«Auguri per i 107 anni? E non ho finito ancora! ». Esordisce così Lucia De Laurentis, classe 1913, che ci acc oglie nella sua casa nel centro di Corato sfoderando da subito una lucidità ed una grinta incredibili per la sua veneranda età. Il suo sguardo fiero infonde la sicurezza e la saggezza che solo chi ha vissuto tante storie in una sola vita può possedere.

Grazie ai suoi 107 anni compiuti il 3 agosto scorso, nonna Lucia è arrivata al 218esimo posto delle persone più anziane d'Italia, come documentato dal sito supercentenariditalia.i t che si occupa di stilare la classifica a livello nazionale. Per inciso, al primo posto c'è una nonnina siciliana che ha compiuto ben 111 anni lo scorso aprile.

Donna di una tempra straordinaria, nonna Lucia ha superato la guerra e tante perdite importanti nella sua famiglia, ma non si è mai arresa. Da ragazzina ha lavorato come sarta per abiti da uomo, e ricorda i tempi trascorsi con la sua "commara" e maestra di cucito. Incredibile scoprire durante il suo racconto che ha lavorato anche come badante fino ai 90 anni.

Fra i suoi numeri da record annoveriamo camminate di 4 km dal centro del paese a Torre Palomba sino ai 96 anni, una folta chioma nera fino agli 80 anni (come dimostrato dalle foto) e risultati di recenti analisi del sangue paragonabili ad una donna di 50 Anni.

Attualmente vive sola con il supporto dei suoi cari nipoti, non rinunciando a rifarsi il letto, prepararsi l'immancabile "pane e pomodoro" e persino farsi una passeggiata in totale autonomia.

Quando le abbiamo chiesto come sia trascorso quest'ultimo anno e come si sentisse - avendo assistito ad un'altra guerra, quella contro il nemico invisibile del Coronavirus - Lucia ci mostra una percezione relativa dell'evento più sconvolgente a livello globale di questo secolo. Risponde che le ha ricordato la spagnola vissuta da bambina, con la differenza che ai nostri tempi tutti hanno potuto mangiare e che la gente andava in giro con strane maschere sul viso. I nipoti Dino e Lucia Bove aggiungono, con la tenerezza mista a preoccupazione di chi è responsabile di una donna con la vulnerabilità di una bambina e la coriaceità di una "marascialla", che non sono riusciti neanche durante la pandemia a frenare il suo spirito di iniziativa e le sue camminate di quartiere, confidando, a ragion veduta, nella sua resilienza.

È però un altro l'evento che l'ha sicuramente segnata negli ultimi mesi: la sua postura fiera si ammorbidisce e lo sguardo combattivo si copre di un velo di tristezza e si bagna di commozione al ricordo del figlio scomparso a 68 anni, poco dopo il suo 106esimo compleanno. Il dolore, ancora palpabile, lascia intravedere una Lucia provata, ma che ha ancora tanto da provare a sé stessa e ai cari e che ha ancora tanto da raccontare.

La cara nonna Lucia, patrimonio di storia vissuta e valori antichi, ha tutte le carte in regola per scalare la classifica dei più longevi d'Italia e Corato fa il tifo per lei.