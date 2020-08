Con il bollente Ferragosto di quest'anno tornano, come da tradizione, le barche di Santa Maria. Non pendono festose per le vie del centro storico ma fanno capolino tra i vicoli e addobbano i cortili e le ville di campagna. La Pro Loco Quadratum, organizzatrice del concorso sin dalla sua nascita (insieme al Comune di Corato), ha deciso di tornare all'antico ovvero alla formula rimasta in vigore fino al 2005.

I partecipanti le hanno appese nei pressi delle loro abitazioni. Ce n'è una in via Tirolo, una in via Gozzano e un'altra in via Volta. L'unica nel centro storico è quella del bar Shaday, che veleggia verso la chiesa Matrice. Anche in campagna c'è qualche barca: a Bracco e a Torre Palomba.

Tra le associazioni la cooperativa Rosiba ne ha allestita una nel centro di via Luigi Tarantini mentre quella dell'associazione Scrigno delle Donne si affaccia sul balcone di un residence di viale Cadorna. Un'altra barca di Santa Maria accoglie i fedeli della parrocchia di San Gerardo, proprio sul portone d'ingresso. In piazza Sedile, infine, quella della Pro Loco Quadratum.

Le barche saranno valutate da un'apposita giuria. Al primo classificato sarà assegnato un premio di 300 euro; al secondo un premio di 150 euro e al terzo un premio di 100 euro. In caso di ex – aequo, i relativi premi saranno divisi in parti uguali.