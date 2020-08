La senatrice Piarulli sul problema Oriani: «Situazione inaccettabile, ho informato il Ministro»

Dopo le dichiarazioni della preside del Istituto Superiore Oriani-Tandoi - riportate nel nostro articolo - a riguardo della difficile situazione di Liceo Classico e Professionale, è arrivata la risposta della politica. Ieri il candidato sindaco Luigi Perrone ha scritto una lettera al sindaco della Città Metropolitana, Antonio De Caro, sollecitando un pronto intervento con un riferimento all'accordo programmatico del 2009 tra l'allora provincia e la giunta Perrone per la costruzione di un polo sportivo-scolastico che prevedeva anche due strutture da dedicare a scuole superiori.

Ieri è arrivata anche la nota della senatrice Angela Piarulli che ha commentato: «Dice bene Angela Adduci, dirigente dell’istituto superiore Oriani Tandoi, quello del liceo classico è un problema atavico persistente da anni. Nel mese di gennaio, in occasione di una visita, ho potuto constatare l’insufficienza delle aule, aggravata anche dal venir meno degli spazi utilizzati temporaneamente ma ormai da anni, presso la struttura della chiesa di San Gerardo, dichiarata inagibili a novembre 2019.

In quell'occasione oltre a proporre soluzioni concrete a breve e medio termine, segnalai la grave situazione al Commissario Prefettizio, al Presidente della Città Metropolitana, al Provveditorato agli Studi e al Ministro dell’Istruzione ottenendo in breve tempo il sopralluogo tecnico dell’ingegnere della Città Metropolitana.

Dopo un lungo silenzio, a metà luglio, ho appreso con grande stupore che nulla è stato fatto in seguito al sopralluogo tecnico, e nuovamente mi sono adoperata con celerità informando il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina e contattando il Dirigente Tecnico della Città Metropolitana, purtroppo in ferie.

È incredibile come per mesi interi sembra che nessuno degli enti preposti per la risoluzione delle problematiche del liceo abbia mosso un dito, chiedendosi chi abbia dato l’autorizzazione ad implementare le nuove classi, pur essendo a conoscenza degli spazi ridotti sin da novembre 2019.

Spazi insufficienti, laboratori trasformati in aule, sedute non ergonomiche. La situazione del liceo classico di Corato è inaccettabile ed è curioso constatare come la Città Metropolitana non abbia preso in considerazione l’Oriani, considerato che altre scuole sostengono di aver avuto il supporto necessario anche per l’applicazione delle misure anti-covid.

Ora, a metà agosto ma soprattutto ad un mese dalla riapertura delle scuole bisogna fare il conto con le nuove iscrizioni, con il deficit di spazi (noto già lo scorso novembre), con le procedure anti-covid che prevedono tra l’altro, didattica in remoto, in condizioni di assoluta emergenza.

Sono anche sorpresa del tempismo del comunicato dell'ex senatore Perrone che con incredibile nonchalance ha colto la palla al balzo per rilanciare il progetto della cittadella degli studi datato 2009, quando lui era sindaco. Deve aver dimenticato che è stato sindaco fino al 2013 e che dal 2014 al 2017, prima dei commissariamenti è stato sindaco il suo ex assessore Massimo Mazzilli, facente parte della stessa cordata politica. Tra l’altro Perrone ricopriva in quegli anni gli incarichi di senatore e Presidente dell’Anci e della cittadella degli studi, in questi dieci anni, nemmeno l’ombra. Aspettando Godot.»