In edicola il nuovo numero de Lo Stradone. In regalo il beauty gift

Per la copertina del nuovo numero de Lo Stradone, da oggi in edicola, abbiamo scelto Michele Piccione, storico dipendente comunale che a dicembre andrà in pensione. Come lui tante altre figure di rilievo sono andate o andranno in pensione, acuendo la crisi degli uffici comunali. La storia di Piccione, per 40 anni al servizio della comunità, fa da traino all'analisi del problema affrontato nella cover story.

C'è anche un'altra "patata bollente" che il futuro sindaco si troverà tra le mani. Ad oggi tutti i luoghi della cultura della nostra città sono chiusi e non solo per il covid. Abbiamo scattato una "fotografia" della situazione per aiutare a capire lo stato dell'arte.

A proposito di sindaci. Sapevate che per due decadi a Corato ha trionfato l'instabilità? Tutto partì da Antonio Addario, assediato in Comune dai cittadini nel 1946. Sul numero di agosto la storia da leggere tutta d'un fiato.

Da Palazzo di Città ci spostiamo nelle campagne dove, a settembre, partirà la stagione vitivinicola. Stefania Leo racconta, attraverso dati e testimonianze, l'importanza nel nostro territorio di un settore che potrebbe fare ancora di più.

I vitigni compaiono qui e lì sulle Murge, protagonisti di un paesaggio meraviglioso che vi aiutiamo a scoprire attraverso cinque percorsi da fare in bicicletta. Ce li illustra Roberto Ferrante, con tanto di mappa, dati tecnici e un QR Code per scaricare il tragitto sullo smartphone.

Per una storia che termina, con la terza puntata della stirpe dei Tonti, un'altra comincia. Marina Labartino ci porta alla scoperta del monsignor Luigi Maria D'Oria, il "cameriere segreto del Papa".

Le pagine di sport sono dedicate al ritratto di Carlo Vicedomini che anche quest'anno vestirà la maglia neroverde. Una lunga chiacchierata che va oltre il rettangolo verde e tocca la storia personale del forte calciatore salentino.

Questo e molto altro su Lo Stradone di agosto/settembre, in edicola o tramite abbonamento.