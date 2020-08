A Corato 47mila euro per interventi anti-covid. Adduci: «Liceo e Professionale in difficoltà»

Dei 6 milioni e mezzo di euro che la Città Metropolitana di Bari ha messo a disposizione delle scuole superiori per adeguamenti strutturali nell'ottica del rientro a scuola, Corato ne sfrutterà 46.970 per alcuni interventi all'Istituto Tecnico Tannoia. «La verità - denuncia Angela Adduci, dirigente dell'Istituto Superiore Oriani-Tandoi - è che Corato è spesso dimenticata. Paghiamo il fatto di non avere un referente che interloquisca con le istituzioni».

«I 6 milioni e mezzo di cui parla Bronzini - dice la Adduci entrando nello specifico - riguardano solo marginalmente Corato, saranno impiegati per lavori poco impegnativi e non risolvono i problemi atavici di spazi di Liceo Classico e Professionale. Da novembre la struttura di San Gerardo che ospita alcune aule del Classico è chiusa. Ci ritroveremo a settembre con 5 aule mancanti per il Liceo e altre problematiche per il Professionale. Questa cosa è stata posta all'attenzione di chi di dovere da una vita ma non abbiamo mai avuto risposte soddisfacenti. Ogni anno vengono spesi 330.000 euro di affitto per strutture esterne alle due scuole, quando basterebbe individuare una soluzione definitiva. Ci stiamo premurando di trovare il modo di non danneggiare gli studenti affinché tutti possano venire a scuola ma questa situazione pesa tantissimo».

Come spiegato l'Istituto Tecnico Tannoia beneficerà di poco meno di 47.000 euro per riposizionare nuove tramezzature e smantellare un bagno, in modo tale da poter avere aule più spaziose per la ripresa. «I lavori sono già cominciati da una settimana buona. - commenta la dirigente Nunzia Tarantini - Abbiamo fatto delle scelte di comune accordo con il consiglio d'istituto per poter essere efficienti nella massima sicurezza». Basterà? «Difficilmente tutti gli studenti potranno accedere all'istituto tutti i giorni. Siamo pronti a fare un monte ore in presenza e una percentuale di didattica integrata».

Infine il Liceo Artistico Federico II Stupor Mundi. «Non abbiamo fatto richiesta - spiega il dirigente Savino Gallo - perché la mia scuola non ne ha necessità. Gli spazi rispettano gli standard di edilizia scolastica posteriori al 1975, visto che si tratta di una struttura relativamente recente e questo ci consente di far rispettare la distanza minima per una classe di 22-24 elementi».