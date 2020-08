Un totale viaggio indietro nel tempo è quello che hanno provato i soci del Vespa Club Corato, sabato 8 agosto, durante il concorso denominato “Sfilata alla Corte degli Svevi” unica rievocazione storica del 2020 organizzata dal Vespa Club Gioia del Colle sotto l’egida del Vespa Club Italia e del Registro Storico Vespa.

I partecipanti, 55 in tutto, provenienti sia dalla Puglia ma anche da fuori regione tra cui: Assisi, Teramo e Salerno, hanno sfilato su di un tappeto rosso davanti ad un’attenta giuria che ha valutato non solo la bellezza della Vespa e l’allestimento ma soprattutto l’abbinamento del mezzo con l’abbigliamento del conducente in tema con l’anno di costruzione della Vespa. Le vespe sono state anche suddivise in categorie di appartenenza tra cui: Storiche, Vintage, PX, “Saranno famose”, “Non solo due ruote” e sono stati premiati i primi tre per ogni categoria.

I soci del Vespa Club Corato: Fusaro Sabino, Pecoraro Francesco, Scaringella Giuseppe e Del Vecchio Francesco non potevano di certo perdere un evento del genere ed hanno tirato a lucido le loro vespe storiche ed attraverso una ricerca accurata degli abiti ed accessori d’epoca, sono riusciti a riproporre quella che era la moda degli anni 50 e 60, per l’occasione è stata anche realizzata la stessa fascia scudo con la scritta Corato che fu utilizzata nel lontano 1954 dai primi soci del Vespa Club Corato al loro primo raduno svoltosi a Bari.

Grazie alla loro passione ed impegno sono riusciti a portarsi a casa ben due premi: il primo ed il terzo premio nella categoria Vintage assegnato rispettivamente a Pecoraro Francesco con la Vespa 125 (VNA1T) del 1957 ed a Fusaro Sabino con la Vespa 150GS (VS5) del 1961