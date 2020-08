Unpli Puglia, Gerardo Strippoli riconfermato in Giunta

Nella stupenda cornice di Locorotondo, uno dei borghi più belli d'Italia, balcone della Valle d'Itria, si è svolto l'insediamento del Consiglio Regionale e della Giunta Regionale Unpli Puglia.

A lavorare nella nuova Giunta Regionale coordinata dall'appena rieletto Presidente Rocco Lauciello ci sarà ancora una volta il Presidente della Pro Loco "Quadratum" Gerardo Strippoli, nominato e riconfermato in questo compito e chiamato nuovamente a collaborare in rete a favore delle 230 pro loco pugliesi.

«Ringrazio il Presidente Regionale Rocco Lauciello e i consiglieri tutti per la fiducia accordatami, nel riconfermare la mia presenza in Giunta Regionale. - commenta Gerardo Strippoli - È un riconoscimento che onora non solo me, ma tutta la Pro Loco di Corato. Mi impegnerò, come ho già fatto nei precedenti mandati, affinché possa onorare questo incarico nel modo più dignitoso possibile, nello spirito di servizio verso il territorio della mia città e dei territori dell'intera regione»