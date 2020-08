Il 6 settembre “Corri Colora Vinci”, in palio un monopattino elettrico

Quella del 2020 sarà una edizione tutta particolare per “Corri Colora Vinci”, la corsa non competitiva organizzata in notturna dal Cral Asipu e dal Gsd Atletica Amatori Corato per ricordare Vincenzo Lops, giovane agente di Polizia deceduto tre anni fa in seguito ad un incidente stradale.

A causa della situazione sanitaria e della necessità di evitare assembramenti, i partecipanti non si raduneranno in piazza come in passato. «Il 6 settembre - spiegano gli organizzatori - i partecipanti potranno camminare, correre o pedalare indossando la maglietta della manifestazione. Potranno scegliere l’orario, il luogo e la compagnia che preferiscono.

Chiederemo loro solo una cosa: di scattarsi una foto ed inviarla tramite whatsapp al numero 389.2170180. L'immagine sarà pubblicata sulla pagina Facebook di CoratoLive.it e potrà essere votata entro le 12 del 9 settembre: al protagonista, o alla protagonista, dello scatto che avrà accumulato il maggior numero di like verrà donato un monopattino elettrico.

Come ogni anno a restare indietro non sarà di certo la solidarietà: con il ricavato delle iscrizioni saranno acquistati dei tablet con sim dati ricaricabile utili per la didattica che verranno donati all'istituto comprensivo "Tattoli-De Gasperi", plesso di viale Arno».

L’iscrizione può essere effettuata online sul sito dedicato www.corricoloravinci.it, entro il 28 agosto: la t-shirt arriverà comodamente a casa dei partecipanti.

Per rimanere informati su tutti i dettagli dell’iniziativa sarà sufficiente iscriversi all’evento facebook Corri Colora Vinci: special edition 2020. Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo info@corricoloravinci.it .