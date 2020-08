Confetture, patè e gelatine a marchio Esercito. È coratina l'unica "licenza" pugliese

I sapori del nostro territorio saranno commercializzati attraverso Esercito 1659, il marchio che fa capo all'Esercito Italiano. L'accordo per la licenza, unica in Puglia per tutte le categorie merceologiche legate al brand, è stato siglato dall'azienda coratina Micco dell'imprenditore Michele Colella, attiva da oltre 15 anni dopo aver iniziato da un ciliegeto in viale Regio.

Tre i prodotti che Micco produrrà con l'etichetta Esercito 1659, sulle quali troverà spazio anche un ologramma anti contraffazione. «Abbiamo scelto il paté di olive verdi realizzato con extravergine coratina; la gelatina di Nero di Troia, vitigno autoctono che cresce sulle nostre colline e la confettura extra di ciliegia, composta al 95% di frutta raccolta nei nostri ciliegeti».



Ad occuparsi della distribuzione sarà la stessa azienda coratina. I prodotti di Micco saranno venduti anche on line, attraverso i negozi già legati al marchio Esercito 1659 e verranno proposti nelle caserme italiane.

«Per poter usufruire del prestigio del brand - spiega Colella - la trafila burocratica è stata lunga. Un percorso durato due anni durante il quale ho partecipato ad una gara d'appalto ed il Ministero della Difesa ha esaminato scrupolosamente sia il mio profilo, sia quello dell'azienda. Per questo motivo sono doppiamente soddisfatto. In questo modo potremo far emergere la nostra terra sfruttando la riconoscibilità di un marchio in continua crescita».