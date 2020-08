Il 5 agosto la presentazione della Sanb

Mercoledi 5 agosto, alle ore 11.00, presso la sala riunioni di Sanb Spa in via Mangilli a Corato si terrà la conferenza stampa di presentazione della newco dell’ARO 1/BA per la gestione unitaria dei servizi di igiene urbana nei comuni di Bitonto, Corato, Molfetta, Ruvo di Puglia, Terlizzi.

Interverranno Gianfranco Grandaliano, direttore generale Ager Puglia; Nicola Toscano, amministratore unico Sanb; Michele Abbaticchio, sindaco del Comune di Bitonto; Paola Maria Bianca Schettini, commissario straordinario del Comune di Corato; Tommaso Minervini, sindaco del Comune di Molfetta; Pasquale Chieco, sindaco del Comune di Ruvo di Puglia; Nicola Gemmato, sindaco del Comune di Terlizzi.