Arriva un nuovo defibrillatore, in città sarà il 40esimo

Domani in città saremo a quota 40: alle 20.15 verrà ufficialmente consegnato un nuovo defibrillatore, questa volta in largo Plebiscito. Grazie al contributo di privati cittadini e di alcuni commercianti della zona, l’Associazione “Due Mani Per La Vita Corato” potrà consegnare ai cittadini questo prezioso strumento salvavita.



L’associazione – lo ricordiamo - è nata dal desiderio di un gruppo di infermieri (Salvatore Cocuzza, Luigi Faretra, Giovanni Papagno, Giuseppe Cialdella e Vincenzo Leone) che tutti i giorni da anni operano sul territorio della nostra città ed in ambito ospedaliero nel servizio emergenza urgenza del 118.

«Senza nessuno scopo di lucro – spiegano - stiamo provando a dare il nostro contributo affinché nelle scuole, nelle aziende, nelle case o anche per strada, chiunque possa essere in grado di fare del proprio meglio nella catena della sopravvivenza in attesa dell’ambulanza del 118».