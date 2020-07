Piazza Caduti di via Fani, i residenti: «L'abbiamo ripulita per (e con) i nostri bambini» Copyright: CoratoLive.it

Piazza Caduti di via Fani, i residenti: «L'abbiamo ripulita per (e con) i nostri bambini» Copyright: CoratoLive.it

Piazza Caduti di via Fani, i residenti: «L'abbiamo ripulita per (e con) i nostri bambini» Copyright: CoratoLive.it

Piazza Caduti di via Fani, i residenti: «L'abbiamo ripulita per (e con) i nostri bambini» Copyright: CoratoLive.it

Piazza Caduti di via Fani, i residenti: «L'abbiamo ripulita per (e con) i nostri bambini» Copyright: CoratoLive.it

Piazza Caduti di via Fani, i residenti: «L'abbiamo ripulita per (e con) i nostri bambini» Copyright: CoratoLive.it

Piazza Caduti di via Fani, i residenti: «L'abbiamo ripulita per (e con) i nostri bambini» Copyright: CoratoLive.it

Piazza Caduti di via Fani, i residenti: «L'abbiamo ripulita per (e con) i nostri bambini» Copyright: CoratoLive.it

Piazza Caduti di via Fani, i residenti: «L'abbiamo ripulita per (e con) i nostri bambini» Copyright: CoratoLive.it

Piazza Caduti di via Fani, i residenti: «L'abbiamo ripulita per (e con) i nostri bambini» Copyright: CoratoLive.it

Piazza Caduti di via Fani, i residenti: «L'abbiamo ripulita per (e con) i nostri bambini» Copyright: CoratoLive.it

Piazza Caduti di via Fani, i residenti: «L'abbiamo ripulita per (e con) i nostri bambini» Copyright: CoratoLive.it

Piazza Caduti di via Fani, i residenti: «L'abbiamo ripulita per (e con) i nostri bambini» Copyright: CoratoLive.it

Piazza Caduti di via Fani, i residenti: «L'abbiamo ripulita per (e con) i nostri bambini» Copyright: CoratoLive.it

Piazza Caduti di via Fani, i residenti: «L'abbiamo ripulita per (e con) i nostri bambini» Copyright: CoratoLive.it

Piazza Caduti di via Fani, i residenti: «L'abbiamo ripulita per (e con) i nostri bambini» Copyright: CoratoLive.it

Piazza Caduti di via Fani, i residenti: «L'abbiamo ripulita per (e con) i nostri bambini» Copyright: CoratoLive.it

Piazza Caduti di via Fani, i residenti: «L'abbiamo ripulita per (e con) i nostri bambini» Copyright: CoratoLive.it

Piazza Caduti di via Fani, i residenti: «L'abbiamo ripulita per (e con) i nostri bambini» Copyright: CoratoLive.it

Piazza Caduti di via Fani, i residenti: «L'abbiamo ripulita per (e con) i nostri bambini» Copyright: CoratoLive.it

Piazza Caduti di via Fani, i residenti: «L'abbiamo ripulita per (e con) i nostri bambini» Copyright: CoratoLive.it

Piazza Caduti di via Fani, i residenti: «L'abbiamo ripulita per (e con) i nostri bambini» Copyright: CoratoLive.it

I cittadini non sono tutti uguali. Ci sono le persone attente e sensibili da un lato e gli incivili dall’altro. Per fortuna, molto spesso, a fare la differenza sono i cittadini che appartengono alla prima “categoria”.

Le immagini inserite nella galleria fotografica di oggi raccontano quello che è accaduto nei giorni scorsi in quella che un tempo tutti conoscevano come piazza Italia, oggi piazza Caduti di via Fani.

Alcuni cittadini - attenti e sensibili, è il caso di dire – hanno deciso di rimboccarsi le maniche insieme ai propri figli per ripulire la piazza dalle sporcizie che tanti altri avevano lasciato.

«Tutto è nato per gioco – racconta uno di loro - poi ci siamo impegnati sul serio. Noi adulti ci siamo armati di attrezzi da giardinaggio e la gioia dei bambini ci ha dato la carica per proseguire il lavoro: abbiamo deciso di dare una bella pulita alla piazza. Dalle aiuole è venuto fuori di tutto, tanta sporcizia: bottiglie di birra, cartacce, lattine e tanto altro.

Abbiamo raccolto tutto in alcuni sacchi e abbiamo avvertito l’Asipu perché mandasse degli operatori a ritirare il tutto e ultimare la pulizia con le attrezzature idonee. Siamo contenti del risultato, noi siamo stati mossi dalla voglia di restituire ai nostri figli uno spazio pulito in cui giocare. Magari altri come noi potranno fare lo stesso altrove».

«Siamo sempre disponibili alla collaborazione con i cittadini sensibili e concretamente attivi per la soluzione dei problemi» fanno sapere dall’Asipu che, ieri mattina, ha completato l’opera iniziata in piazza Caduti di via Fani.