Natura, fede, arte sacra e gusto: una comunità in cammino lungo la via Francigena Copyright: n.c.

Natura, fede, arte sacra e gusto: una comunità in cammino lungo la via Francigena Copyright: n.c.

Natura, fede, arte sacra e gusto: una comunità in cammino lungo la via Francigena Copyright: n.c.

Natura, fede, arte sacra e gusto: una comunità in cammino lungo la via Francigena Copyright: n.c.

Natura, fede, arte sacra e gusto: una comunità in cammino lungo la via Francigena Copyright: n.c.

Natura, fede, arte sacra e gusto: una comunità in cammino lungo la via Francigena Copyright: n.c.

Natura, fede, arte sacra e gusto: una comunità in cammino lungo la via Francigena Copyright: n.c.

Natura, fede, arte sacra e gusto: una comunità in cammino lungo la via Francigena Copyright: n.c.

Natura, fede, arte sacra e gusto: una comunità in cammino lungo la via Francigena Copyright: n.c.

Natura, fede, arte sacra e gusto: una comunità in cammino lungo la via Francigena Copyright: n.c.

Natura, fede, arte sacra e gusto: una comunità in cammino lungo la via Francigena Copyright: n.c.

Natura, fede, arte sacra e gusto: una comunità in cammino lungo la via Francigena Copyright: n.c.

Natura, fede, arte sacra e gusto: una comunità in cammino lungo la via Francigena Copyright: n.c.

Natura, fede, arte sacra e gusto: una comunità in cammino lungo la via Francigena Copyright: n.c.

Natura, fede, arte sacra e gusto: una comunità in cammino lungo la via Francigena Copyright: n.c.

Natura, fede, arte sacra e gusto: una comunità in cammino lungo la via Francigena Copyright: n.c.

Natura, fede, arte sacra e gusto: una comunità in cammino lungo la via Francigena Copyright: n.c.

Natura, fede, arte sacra e gusto: una comunità in cammino lungo la via Francigena Copyright: n.c.

Natura, fede, arte sacra e gusto: una comunità in cammino lungo la via Francigena Copyright: n.c.

Natura, fede, arte sacra e gusto: una comunità in cammino lungo la via Francigena Copyright: n.c.

Natura, fede, arte sacra e gusto: una comunità in cammino lungo la via Francigena Copyright: n.c.

Natura, fede, arte sacra e gusto: una comunità in cammino lungo la via Francigena Copyright: n.c.

Natura, fede, arte sacra e gusto: una comunità in cammino lungo la via Francigena Copyright: n.c.

Natura, fede, arte sacra e gusto: una comunità in cammino lungo la via Francigena Copyright: n.c.

Natura, fede, arte sacra e gusto: una comunità in cammino lungo la via Francigena Copyright: n.c.

Natura, fede, arte sacra e gusto: una comunità in cammino lungo la via Francigena Copyright: n.c.

Natura, fede, arte sacra e gusto: una comunità in cammino lungo la via Francigena Copyright: n.c.

Natura, fede, arte sacra e gusto: una comunità in cammino lungo la via Francigena Copyright: n.c.

Natura, fede, arte sacra e gusto: una comunità in cammino lungo la via Francigena Copyright: n.c.

Natura, fede, arte sacra e gusto: una comunità in cammino lungo la via Francigena Copyright: n.c.

Natura, fede, arte sacra e gusto: una comunità in cammino lungo la via Francigena Copyright: n.c.

Natura, fede, arte sacra e gusto: una comunità in cammino lungo la via Francigena Copyright: n.c.

Natura, fede, arte sacra e gusto: una comunità in cammino lungo la via Francigena Copyright: n.c.

Natura, fede, arte sacra e gusto: una comunità in cammino lungo la via Francigena Copyright: n.c.

Natura, fede, arte sacra e gusto: una comunità in cammino lungo la via Francigena Copyright: n.c.

Natura, fede, arte sacra e gusto: una comunità in cammino lungo la via Francigena Copyright: n.c.

Natura, fede, arte sacra e gusto: una comunità in cammino lungo la via Francigena Copyright: n.c.

Natura, fede, arte sacra e gusto: una comunità in cammino lungo la via Francigena Copyright: n.c.

Natura, fede, arte sacra e gusto: una comunità in cammino lungo la via Francigena Copyright: n.c.

Natura, fede, arte sacra e gusto: una comunità in cammino lungo la via Francigena Copyright: n.c.

Natura, fede, arte sacra e gusto: una comunità in cammino lungo la via Francigena Copyright: n.c.

Natura, fede, arte sacra e gusto: una comunità in cammino lungo la via Francigena Copyright: n.c.

Natura, fede, arte sacra e gusto: una comunità in cammino lungo la via Francigena Copyright: n.c.

Natura, fede, arte sacra e gusto: una comunità in cammino lungo la via Francigena Copyright: n.c.

Natura, fede, arte sacra e gusto: una comunità in cammino lungo la via Francigena Copyright: n.c.

Natura, fede, arte sacra e gusto: una comunità in cammino lungo la via Francigena Copyright: n.c.

Due giorni vissuti sulla via Francigena alla scoperta dell'anima del sud. Si è conclusa con successo l’iniziativa InPuglia365 denominata "Una comunità in cammino lungo la via Francigena" organizzata dal Comitato della via Francigena del Sud e T.S.T di Andria.

Tra i partecipanti erano presenti pellegrini della via Francigena provenienti da Bergamo, giovani e camminatori appassionati, donne provenienti da Giappone e Olanda. A conclusione dell'iniziativa Il Comitato della Via Francigena del Sud è stato omaggiato col Cero del Pellegrino realizzato dall'artista di ceri sacri Giuseppe Cartolano, ospitato nella chiesetta di San Vito a Corato.

Numerose le cartoline di ringraziamento e gradimento indirizzate agli organizzatori da parte dei partecipanti. Soddisfatti gli organizzatori che in occasione dell'iniziativa hanno inaugurato la sede, presso la parrocchia Santa Maria Greca, del comitato via Francigena del Sud - Corato quale punto di distribuzione delle credenziali e materiale ufficiale della via Francigena.

L'iniziativa è stata anche occasione per abbellire, durante il cammino, la via Francigena con la "mattonella del Pellegrino" realizzata in ceramica dagli studenti del Liceo Artistico Federico II Stupor Mundi di Corato, guidati dalla professoressa Donatella Di Bisceglie.

Tra natura, fede, arte sacra e gusto si è camminato lungo la via Francigena Corato-Ruvo e Corato-Andria, sotto il sole, lasciando che la meraviglia sorprendesse lo sguardo e i sensi.

Il cammino è partito dal "Sole", presente nel santuario di Santa Maria Greca di Corato, che illumina il mistero della Volontà Divina, per concludersi, il primo giorno sabato 25 luglio, al santuario della Madonna delle Grazie di Ruvo, con la scoperta di alcuni codici segreti dei primi cristiani usati per riconoscere i seguaci della loro stessa religione. Uno di questi codici era l’“Ichthys” o “Ichthus”, parola che in greco antico (ἰχθύς) significava “pesce”, simbolo ricorrente nei cammini francigeni.

Il momento più interessante dell’iniziativa e anche molto partecipato si è rivelato il percorso delle botteghe nei luoghi di Luisa Piccarreta detta la "Santa" attraversando le vie della città antica di Corato.

Innovativa l’intuizione di far riscoprire antichi mestieri in via di estinzione attraverso il percorso della conoscenza dell'idea e del disegno che attribuiscono valore al Made in Puglia nelle creazioni in ceramica, nei gioielli realizzati a mano, negli abiti di alta sartoria, nelle lavorazioni del legno che incorniciano, spesso, ricordi preziosi o opere d' arte.

Mani preziose e pazienti hanno fatto apprezzare l’antico ricamo del tombolo che rivela il segreto del "Fiat" di Luisa Piccarreta "detta la Santa" che lungo la via Francigena cittadina invita al raccoglimento nella sua casa.

Il cammino si è concluso domenica tra un tripudio di colori degli ulivi, vigne, alberi di fichi, fichi d'india, more e il trionfo di profumi e sapori dell’olio extravergine d'oliva abbracciato da bottiglie artistiche in ceramica.

Il comitato via Francigena del Sud - Corato, nella persona della professoressa Adele Mintrone e T.S.T nella persona della dottoressa Valentina Viti ringraziano Associazione "Luisa Piccarreta", Parrocchia Chiesa Santa Maria Greca di Corato, Chiesa Madonna delle Grazie di Ruvo, il Liceo Artistico Federico II Stupor Mundi di Corato, le GADIT, Oreficeria Equa di Domenico Mintrone, Sposa Caputo, Kèramos di Enza Vernice, Incorniciando di Gennaro di Chiaro, Laboratorio Arte Sacra di Giuseppe Cartolano di Corato, Antico Frantoio Muraglia di Andria.