Nasce Ci.Bevan.Do., l'associazione di ristoratori che animerà l'Estate Coratina

Arriva da una neonata associazione un contributo importante per rimpolpare il programma dell'Estate Coratina, quest'anno organizzata in "formato ridotto" a causa delle limitazioni dovute all'emergenza sanitaria e all'assenza dell'amministrazione comunale. Il commissario prefettizio ha cercato di coinvolgere il più possibile enti e associazioni.

Ci.Bevan.Do. è una di queste. Nata da un paio di settimane, in realtà è frutto di incontri e confronti svolti pochi giorni dopo il lockdown. Mette assieme 27 attività di ristorazione del centro (spingendosi fin sull'anello interno dell'Extramurale) e ha come obiettivo quello di valorizzare la città attraverso iniziative e idee condivise.

Diversi ristoranti, bar e pizzerie della città hanno aderito al progetto, da quelli storici e più radicati nel tessuto cittadino a quelli che hanno aperto da poco: Il Chiodo Fisso; Rocket King; After; Sevent In; To Beer; Caffè Basquiat; Pizza H84; Agape Bar; Acquolina Restaurant; Sottosopra; Storyteller; Bar Commercio; Maperò; Bar Duomo; Baguetterie; Crema e Cioccolato; Caffelatte; Big Apple; Gustò, Controvento; Mr Chicken; Dolce Momento; Extratto; Insonnia; Pizzeria Quattro Passi; Quanto Basta, Povero Pesce.

«L'unione fa la forza. - dice il presidente dell'associazione, Antonio Di Zanni del Chiodo Fisso - creare un'associazione significa lavorare insieme per raggiungere obiettivi comuni che possano anche dare lustro alla città. Inoltre si ha un peso differente davanti alle istituzioni per poter avere un dialogo più proficuo».

«La prima iniziativa di Ci.Bevan.Do - continua Di Zanni - è l'insieme di eventi creati per l'Estate Coratina. Il commissario prefettizio si è messo a disposizione e ha apprezzato molto i nostri sforzi». «Sono eventi partoriti sul concetto di non assembramento», continua Anita Iurlli di Rocket King, vicepresidente dell'associazione.

«Il 26 luglio partiamo col trittico di Green City. - spiega Iurilli - Ogni attività adotterà un piccolo spazio verde della città. Qualcuno abbellirà un'aiuola, altri si prenderanno cura di un albero. Ognuno farà la sua parte per rendere più green il nostro centro storico. Il 26 e il 28 luglio promuoveremo la mobilità sostenibile con Biciclando, in collaborazione con la Pro Loco Quadratum. Una biciclettata che partirà alle 20 da piazza Sedile. Infine il 27 e il 29 luglio si svolgerà Help Dog: due fotografe saranno a disposizione per scattare foto ai nostri amici cani e ai loro padroni».

Il 2, 3 e 4 agosto con Città in festa verrà svolto un percorso enogastronomico che coinvolgerà le attività dell'associazione con menù a prezzi calmierati. Il 6 agosto sarà il turno di Corato in rosa: alle 19.00 in piazza Sedile i ragazzi di Io credo nell'amore metteranno in scena una drammatizzazione dedicata alla lotta alla violenza contro le donne. All'evento sarà abbinato un contest di poesia. In ogni attività ci sarà una cassettina dove sarà possibile inserire il proprio scritto. Il vincitore, giudicato da una giuria, vincerà un buono da 150 euro messo a disposizione da Fly Explorer Viaggi.

Il 23, 24 e 25 agosto nuova partnership con la Pro Loco Quadratum, in occasione dell'edizione 2020 del Pendio. Cuorarte sarà antipasto della storica kermesse artistica. Tre eventi, tutti alle 19.00. Il 23 agosto racconta storie in piazza Di Vagno, il 24 agosto reading letterario in piazza Sedile, il 25 agosto riduzione teatrale in piazza Di Vagno. Chiude la Notte bianca del 4, 5 e 6 settembre.