Luigi Greco nuovo comandante della polizia locale di Campobasso

Luigi Greco, dal primo settembre, assumerà il prestigioso incarico di dirigente comandante della polizia locale del capoluogo di Regione del Molise.

51 anni, barlettano di origini e coratino d’adozione. Dopo la brillante affermazione nella selezione pubblica indetta dal Comune di Campobasso, andrà a ricoprire questo nuovo ruolo. Greco lascia il Comando di Barletta dopo quasi cinque anni da Vice Comandante.

Sposato, con un figlio, e una certa “familiarità” con la divisa - avendo il padre militare della Guardia di Finanza, in pensione - ha alle sue spalle la laurea in economia e commercio a Bari e in scienze criminologiche a Bologna; ha conseguito anche un master universitario presso l’Ateneo di Bologna e superato il corso di alta formazione presso la scuola superiore di scienze delle amministrazioni pubbliche Università della Calabria di Cosenza.

In precedenza, risultato vincitore del concorso per Comandante di Polizia Municipale, ha diretto per sei anni il Comando ed il Settore Polizia Locale del Comune di Corigliano Calabro, terza città della Calabria per popolazione.

Nell’agosto del 2001, vincitore del concorso per Istruttori Agenti di polizia municipale, Greco ha preso servizio nella Città di Corato iniziando la sua carriera nella polizia municipale dove, per oltre otto anni, ha avuto modo di mettere in luce le sue doti professionali unite a dedizione, serietà ed alto senso del dovere, ricevendo la meritata stima di colleghi e cittadini, oltre che di tutte le amministrazioni succedutesi negli anni.

A rendere ufficiale la nomina del nuovo vertice della polizia locale di Campobasso è il decreto n. 13 del 24 luglio 2020 firmato dal Sindaco della Città di Campobasso Avv. Roberto Gravina nel quale si legge che “al Dott. Greco Luigi è stato attribuito il miglior punteggio e che dal colloquio è risultato che lo stesso ha competenza specifica con riferimento alle pregresse esperienze in relazione ai diversi profili concernenti l’attività di Comandante della Polizia locale, in particolare con riguardo: a) all’attitudine al comando ed alla gestione del personale; b) all’organizzazione del Corpo e dei servizi; c) all’attitudine manifestata circa la prospettazione dei rapporti con l’Ente comunale, l’Autorità e la Cittadinanza; valutato altresì che gli incarichi precedentemente svolti dal Dott. Greco Luigi denotano un atteggiamento propositivo per la soluzione di problemi anche in realtà che sotto il profilo dimensionale sono analoghe e, per alcuni versi superiori, a quelle di Campobasso e attestano la disponibilità, confermata anche in sede di colloquio, alla presenza costante e continuativa sul territorio comunale”.

Al Comandante Greco gli auguri di buon lavoro in terra molisana con i migliori auspici per il suo avvenire, ricco di soddisfazioni personali e professionali.