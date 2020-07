Forza Vitale e Guardie per l'Ambiente insieme contro incendi e abbandono dei rifiuti

Monitoraggio costante del territorio al fine di prevenire e limitare i danni causati dagli incendi e dallo scarico illecito dei rifiuti.

Sono questi i principali obiettivi del progetto "Protezione Natura" che da fine luglio in poi vedrà impegnati gli operatori dell'Associazione Nazionale "Guardie per l'Ambiente”, realtà riconosciuta dalla regione Puglia e dal Ministero della Salute nata nel 2002 a Corato che già vanta numerosissimi riconoscimenti ufficiali nel campo delle azioni di tutela dell’ambiente e degli animali.

Ad affiancare nel progetto le "Guardie per l'Ambiente", Forza Vitale Italia Srl, azienda del settore salutistico da sempre vicina alle tematiche che in più ambiti interessano il territorio in cui ha sede il proprio stabilimento di produzione: dalla cultura, al volontariato, alla sostenibilità ambientale.

«Il progetto - dichiara Pasquale Laterza, Presidente dell'associazione che ha ideato l'iniziativa - dà continuità al nostro sforzo incessante per la tutela del territorio sempre in piena sintonia con le autorità preposte a tale scopo; ma operiamo ahinoi anche per colmare alcune lacune in materia ambientale che negli anni ha accumulato la politica a più livelli.

“Protezione Natura” - prosegue Laterza - è infatti un'altra dimostrazione di come le associazioni e il privato possano fare la propria parte. Ringrazio per questo la sensibilità di Vito Cannillo e di Forza Vitale che ci ha donato un drone di ultimissima generazione che ci permetterà di mappare adeguatamente il territorio compreso tra Corato, Ruvo, Andria e zone limitrofe con particolare attenzione alla Murgia ovviamente.

Il drone sarà utilizzato solo da personale autorizzato secondo Enac nelle aree consentite per legge e le foto e i video raccolti serviranno per effettuare segnalazioni utili alle autorità. In questo modo siamo certi di poter dare un utile contributo in termini di prevenzione e intervento su due autentiche piaghe rese ancor più gravi dalla calura estiva: incendi e abbandono scriteriato dei rifiuti. Ringrazio ancora una volta Forza Vitale e invito nuovamente i cittadini e i futuri amministratori a sostenere fattivamente questo tipo di iniziative che da 18 anni le "Guardie per l'Ambiente" implementano con passione e dedizione a completo e gratuito servizio per la comunità».

«La mia azienda - dice Vito Cannillo, AD di Forza Vitale Italia Srl - ha da sempre nel proprio DNA una vocazione che potrei definire extra - imprenditoriale nel senso stretto del termine. Ci occupiamo di ambiente da sempre e per citare solo una delle tante iniziative, due anni fa abbiamo ospitato in un nostro convegno uno dei massimi esperti internazionali nel campo del rapporto tra neoplasie e inquinamento, il Prof. Antonio Giordano Direttore dello Sbarro Institute for Cancer Research a Philadelphia negli U.S.A.

Il convegno non a caso si intitolava "Inquinamento patologico". Troppo spesso quando parliamo di rifiuti ci si ferma infatti solo al danno estetico o dell'ingombro ma le conseguenze del rilascio illecito dei rifiuti sono ben altre. Purtroppo da imprenditore vivo la cosa in prima persona, trovando spesso nei pressi del cancello della mia azienda rifiuti di ogni genere che poi per essere rimossi richiedono tempi e burocrazie estenuanti.

Corato - conclude Cannillo - brilla per quantità e qualità delle sue aziende ma deve fare i conti con questi problemi. Idem dicasi per la Puglia. Spero allora anch'io, ringraziando Pasquale Laterza e le Guardie per l'Ambiente per ciò che hanno fatto e faranno ancora, che queste tematiche siano prese seriamente in considerazione dalla calasse dirigente che verrà fuori dalle prossime elezioni. Mi auguro che il tema della protezione ambientale che vuol dire bellezza, attrattività e sviluppo non sia il solito argomento riempitivo per campagne elettorali fin qui decisamente segnate solo da contrapposizioni personalistiche e poco altro».