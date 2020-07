Via Sant’Elia, sono iniziati i lavori per costruire 22 nuovi alloggi popolari

In via Sant’Elia, nella zona in passato utilizzata come isola ecologica per la raccolta differenziata, è iniziata la costruzione di 22 nuovi alloggi. Il progetto è stato approvato nel 2012 dall’Istituto Autonomo Case Popolari di Bari ma, in questi giorni, sono stati avviati i lavori.



A darne comunicazione ufficiale è il Palazzo di Città. «L’opera – si legge sul sito del Comune - è finanziata per 2.692.800 euro (di cui 2.542.400 a valere su fondi regionali dell’edilizia convenzionata e 150.400 euro con fondi comunali)». Gli alloggi rientrano nel quadro di interventi previsti dal Pirp approvato dal Comune del 2007, collocatosi al secondo posto nella relativa graduatoria regionale con l'ottenimento di cospicui fondi.

L’intervento prevede la realizzazione di un edificio adibito a residenze differenziate (giovani coppie, anziani, disabili ecc.) con a servizio spazi collettivi di aggregazione e socializzazione al piano terreno.

«Il progetto esecutivo, redatto dall’a.t.p. arch. Michele Sgobba (capogruppo) e dall’utc, riapprovato con deliberazione di G.C. n°53 del 3/05/2016 - precisano dal Comune - è particolarmente attento alla sostenibilità ambientale attraverso soluzioni tecnologiche che consentono risparmio delle risorse ambientali (acqua, energia elettrica ecc.); sono previsti infatti un sistema di recupero delle acque meteoriche ed il successivo riutilizzo per gli scarichi dei wc e per l'irrigazione delle aree verdi; un sistema per la captazione dell’energia solare e successiva trasformazione in energia elettrica e termica, l’utilizzo di materiali riciclabili e biocompatibili.

Il complesso si articola in due corpi paralleli (di altezza pari a 11 mt.) che racchiudono una corte centrale e con un piano interrato destinato ad autorimessa, piano terra e due livelli fuori terra. L’operatore economico che si è aggiudicato l’appalto dei lavori è l’impresa Saulle Impianti di Ruvo di Puglia. La direzione dei lavori è stata affidata all’ing. Michele Masciavè, dello Studio Tecnico Associato Masciavè e Mangialardi di Corato».