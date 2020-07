Circa 27mila euro per l’estate coratina 2020: tutti i contributi concessi dal Comune

Sarà “un cartellone” estivo che costerà poco meno di 27mila euro quello organizzato dal Comune di Corato. Per il programma di appuntamenti già ufficializzato, l’amministrazione comunale – nella persona del commissario prefettizio, Paola Maria Bianca Schettini – ha previsto un investimento complessivo di 26.450 euro, destinato alle associazioni ed alle realtà del territorio che hanno formulato delle proposte ed alla copertura delle spese Asipu e di stampa.



Due i contribuiti economici concessi più corposi: il primo, di 6mila euro, per tutte le attività della Pro Loco (compreso il programma di “Brisighella sotto le stelle” ed “Il Pendio”, ed escluso il concorso della “Barca di Santa Maria” per cui sono previsti altri 550 euro destinati ai vincitori del concorso) ed il secondo di 5500 euro per le iniziative del Teatro dei Borgia.

Sia al “Festival Pianistico Città di Corato” dell’associazione culturale Fausto Zadra che al "Festival delle Murge" dell'associazione "La Stravaganza" e all’associazione culturale Teatro Di.Versi per la narrazione del libro “La Terrazza proibita” andranno 1500 euro; per “Quartiere in Festa” è stata stanziata la stessa somma sebbene solo 500 euro siano per l’associazione Teddy Clan che organizza e la restante parte serva a coprire i costi Asipu.

Per l’esibizione musicale con proiezione video “Window Explosion” organizzata da IFinApulia sono stati stanziati 1300 euro mentre per le iniziative organizzate dall’associazione Ci.Bevan.Do il Comune ha previsto 1000 euro e la copertura delle spese Asipu, un totale di 800 euro. Al Centro Sub Corato, per la mostra fotografica, andranno invece 300 euro.

L’amministrazione «ha manifestato la volontà di concedere il patrocinio morale ed economico» alle iniziative in programma «compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili» considerato che «l’Estate Coratina rappresenta un momento di forte aggregazione dell’associazionismo culturale, musicale ed artistico presente sul territorio».