Due monitor multiparametrici all'ospedale di Andria, il dono di Fiore di Puglia

«Servono come il pane». È questa la metafora che Stefano Porziotta, il direttore dei presidi ospedalieri di Andria e Canosa, ha commentato la donazione di altri due monitor multiparametrici effettuata dall’azienda coratina Fiore di Puglia.

«L’emergenza non è finita – ha detto l’amministratore di Fiore di Puglia spa, Tommaso Fiore – per questo ci sentiamo in dovere di fare tutto il possibile per assicurare il nostro contributo alle strutture sanitarie del territorio in cui lavoriamo e viviamo».

«A più riprese abbiamo risposto alla chiamata delle associazioni di volontariato del territorio, io e la mia famiglia abbiamo sentito il dovere di donare e fare la nostra parte in questo momento di difficoltà» ha affermato Fiore nel mese di aprile, all’epoca della prima donazione di un monitor realizzata in collaborazione con l’associazione andriese “Ideazione”.