“Orientamenti pastorali 2020-2023”, oggi ne parlerà il vescovo D’Ascenzo

Due monitor multiparametrici all'ospedale di Andria, il dono di Fiore di Puglia

«L’emergenza non è finita – ha detto l’amministratore di Fiore di Puglia spa, Tommaso Fiore – per questo ci sentiamo in dovere di fare tutto il possibile per assicurare il nostro contributo alle strutture sanitarie del territorio»