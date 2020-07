Spazio alla creatività, torna il concorso “La barca di Santa Maria”

Torna anche quest’anno il concorso “La barca di Santa Maria”, promosso dal Comune di Corato in collaborazione con la "Pro Loco Quadratum" nell’ambito dell’Estate Coratina 2020.

Tutti possono partecipare come singoli cittadini o organizzati in associazioni. Il concorso è aperto anche alle istituzioni (scuole, parrocchie, associazioni, ecc.) ed alle attività commerciali. Ogni partecipante può presentare al concorso un solo manufatto che rappresenti la tradizione della “barca” e la sua interpretazione attraverso una forma d’arte a scelta. Le barche devono essere realizzate esclusivamente utilizzando carta crespa o velina, legno o canne. Per tutti i dettagli del regolamento basta cliccare qui.

I partecipanti dovranno inviare l’istanza di partecipazione alla Pro Loco via email a info@prolococorato.it oppure in formato cartaceo presso la sede, utilizzando il modello scaricabile cliccando qui. Al primo classificato sarà assegnato un premio di 300 euro; al secondo un premio di 150 euro e al terzo un premio di 100 euro. In caso di ex – aequo, i relativi premi saranno divisi in parti uguali.

Sulle pagine social della Pro Loco “Quadratum” sarà pubblicata una galleria dedicata dei partecipanti.