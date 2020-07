La “casa delle biciclette”. È l’idea architettonica alla base del progetto della velostazione che, in questi giorni, sta prendendo forma; è la risposta a quanti si stanno chiedendo cosa siano le costruzioni in legno che stanno realizzando in prossimità della stazione ferroviaria, all'interno della pinetina tra viale Armando Diaz, via Bernini e via Ardigò.

I lavori sulla piazza, con la rimozione della pavimentazione precedente, sono cominciati tempo fa mentre, da pochi giorni, sono in fase di costruzione le casette in legno.

Il progetto è stato finanziato all’epoca dell’amministrazione Mazzilli con 294mila euro ottenuti grazie al Por Puglia Fesr 2014-2020 – Asse IV – Azione 4.4 “interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub urbane” nell’Avviso Pubblico su “Interventi per la realizzazione di velo stazioni all’interno o in prossimità di stazioni ferroviarie”.

Come sarà la velostazione?

Il progetto in fase di esecuzione si ispira all’archetipo della “fiaba”, con le strutture per i ciclo-veicoli immaginate come delle “capanne” che richiamano il tema della “casa delle biciclette”, per intercettare le fasce più giovani.

La struttura sarà completamente coperta e chiusa, pensata con un sistema di gestione tecnologicamente avanzato, videosorvegliata ed ecosostenibile. Potrà contenere 66 posti/bicicletta su rastrelliere e 10 posti bicicletta in box chiusi, tutti posizionati su di un singolo livello.

La zona scelta per costruire la velostazione non è casuale: strategicamente è stata pensata in prossimità della stazione ferroviaria perché possa diventare un utile strumento di sviluppo della mobilità ciclistica; si ipotizza che possa diventare una zona di parcheggio delle bici in condizioni di maggiore sicurezza garantendo anche un minore ingombro degli spazi pubblici. La progettazione, fin dall’inizio, ha puntato sull’idea di favorire lo sviluppo dell’intermodalità con il trasporto pubblico, treno e bus extraurbani.

Secondo il progetto redatto dall’ing. Francesco Capogna alla velostazione sarà affiancata una Ciclofficina, un ambiente dotato di attrezzatura specifica per la riparazione delle biciclette, per svolgere attività di manutenzione e per far capire soprattutto ai giovani l’importanza dell’attenzione per l’ambiente e quanto utile può essere la bicicletta nel dare loro autonomia e libertà di movimento.

La velostazione occuperà una superficie complessiva di quasi 200 mq, fra l’area destinata al ricovero bici e l’area con il servizio di ciclo-officina, i servizi igienici e gli spazi esterni attrezzati coperti. Per la gestione del flusso degli ingressi e delle uscite e per il pagamento del servizio, verranno utilizzati sistemi ispirati alle ormai diffusissime smart technologies: sarà possibile usufruire comodamente delle biciclette grazie ad una semplice app e ad un qr code.

Tra gli indirizzi progettuali spiccano l'utilizzo di materiali eco compatibili e riciclabili, nel segno del rispetto per l’ambiente; l'inserimento "mimetico" nel contesto, in piena armonia con i luoghi e con la natura; la introduzione di misure anti vandalismo ed anti intrusione.

Anche il logo della velostazione sarà “sostenibile”, scritto in linguaggio “Easy Reading”, il font accreditato per gli individui affetti da dislessia, quale sintomo di attenzione al tema dell’inclusione sociale.