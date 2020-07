​L’Aic lancia le sue proposte ai candidati sindaco, in primis sul tema sicurezza

L’Associazione Imprenditori Coratini (Aic) rappresenta il tessuto industriale di Corato, uno dei maggiori poli imprenditoriali della Puglia, con importanti aziende che esportano i loro prodotti anche all'estero e che sono fiore all'occhiello della regione in ambito produttivo. Le criticità mai affrontate con lo zelo necessario in passato, impongono anche all’AIC una presa di posizione netta, con proposte nuove rivolte ai candidati sindaci.



L’Aic, da sempre impegnata nel fare rete tra le imprese di Corato, manifesta il suo dissenso verso gli atteggiamenti assunti nell'incapacità di risolvere problemi atavici. Per questo, nell’ultima riunione dei soci si è ribadita la necessità di un cambiamento che gli imprenditori vogliono proporre ai candidati alle elezioni comunali, attraverso una serie di interventi utili al benessere del tessuto sociale. Edilizia e cantieri, ordine pubblico, cultura, servizi e molti altri gli ambiti di interesse che l’Aic intende portare all'attenzione del futuro sindaco e della sua giunta, proponendo soluzioni concrete finalizzate al miglioramento socioeconomico della città.

È il tema “sicurezza” tra i più stringenti al momento. Durante la riunione è emerso che: «lo scarso numero di agenti nelle forze dell’ordine comporta un’oggettiva difficoltà nel formare delle pattuglie che presiedano il territorio h24. Per un comune di 50 mila abitanti occorrerebbe almeno una trentina di agenti in sede ma di fatto sono a disposizione non più di dieci militari. Manca proprio la figura preposta a dialogare (e avanzare richieste) con coloro che nel comune – sul tema della sicurezza – hanno il potere di cambiare le cose, risolvendo anche il problema dei pochi agenti di controllo».

«Tutte le forze dell’ordine pare siano sotto organico. Per questo spesso si vedono circolare in città la Guardia di Finanza o le pattuglie di Trani o di altri paesi limitrofi. In realtà, questi interventi non possono sopperire alle specifiche necessità di Corato e soprattutto delle campagne circostanti: gli agenti che non conoscono il territorio, né le strade della città, non garantiscono la sicurezza in modo efficiente ed efficace. Non a caso assistiamo oggi a un aumento del tasso di criminalità nel paese che prima non si era mai visto».

«La percezione della scarsa sicurezza da parte dei cittadini è un dato di fatto. Se avessimo avuto un sindaco non sarebbero state interpellate le pattuglie di Bari per la sicurezza del nostro comune e in assenza di indagini di controllo sulle piazze coratine, gli unici interventi possibili sono ormai di natura repressiva».

«Le aziende della zona industriale si affidano alla vigilanza privata come pure i cittadini che vivono in ville o case unifamiliari, ma la vigilanza privata non ha l’autorità di agire preventivamente sul controllo delle zone presiedute. La sola azione è di tipo repressivo, in flagranza di reato. Le attività illegali che dovrebbero essere nel mirino delle forze dell’ordine, in questo stato di cose, si aggirano indisturbate; le cose potrebbero cambiare con una chiara programmazione volta a ripristinare l’ordine in città. I futuri candidati dovranno stabilire nel dettaglio tale programmazione. Non spetta a noi stabilire le modalità con cui attuarla ma valuteremo con attenzione le proposte dei candidati sindaci in merito a questa problematica, a partire dall'aumento del numero di agenti. L’amministrazione dovrà sollecitare gli organi competenti a mandare nuove unità sul territorio».

La mancata organizzazione logistica delle risorse da investire sul controllo e la sicurezza della città – come ad esempio sistemi di telesorveglianza, magari direttamente collegati con gli organi di vigilanza – dovrà essere uno dei temi caldi che la prossima amministrazione sarà chiamata ad affrontare.