Post lockdown, riapre il Corato Open Space

Il Corato Open Space, realtà associativa gestita da IfinApulia, riapre i battenti dopo mesi di chiusura, lasciando spazio all'entusiasmo e alla nuova progettualità post lockdown. La riapertura avverrà il 20 Luglio 2020 nel rispetto delle norme igienico-sanitarie imposte dalla regione Puglia.

L'ingresso nel laboratorio urbano sarà consentito previo utilizzo di mascherine e dell'app Immuni, indispensabile strumento per ridurre il rischio di contagio. Tutti gli ambienti saranno dotati di una soluzione idroalcolica igienizzante per le mani e per le superfici da utilizzare con costanza e nel rispetto della condivisione degli spazi.

L'accesso al Cos sarà limitato ad alcuni spazi per evitare assembramenti e per garantire la distanza interpersonale di sicurezza: tra questi l'aula lettura disporrà di diciassette postazioni invariabili, mentre resterà al momento inaccessibile l'Aula Relax.

Tali misure stringenti appaiono necessarie per riavviare le attività dello Spazio in sicurezza e continuare a garantire al territorio un valore aggiunto, frutto della volontà di offrire costantemente un doveroso impegno sociale.