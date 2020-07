Cani e gatti avvelenati, torna la paura per gli amici a quattro zampe

Cani e gatti avvelenati, una terribile faccenda che ciclicamente si rinnova. A portare all'attenzione il problema è Domenico Molinini, presidente dell'associazione "Amore a quattro zampe" che, in un post su Facebook, denuncia l'avvelenamento di alcuni cani in zona via Castel del Monte, dopo l'incrocio con la Rivoluzione.

«Ci sono individui che stanno avvelenando i nostri cani. - scrive Molinini - Non serve usare aggettivi nei confronti di queste abiezioni, che di umano hanno solo le sembianze, alle quali i cani si avvicinano scodinzolando. È sconvolgente pensare che i cani si avvicinano fiduciosamente alla mano che ha preparato il boccone avvelenato». Non solo randagi ma anche cani padronali all'interno delle recinzioni.



«Ancora una volta - continua Molinini - abbiamo bisogno del vostro sostegno. In questo momento, oltre a Bella, Tiffy, e Hunter (tre cani salvati dall'associazione ndr), abbiamo tre cani ricoverati che lottano, tra la vita e la morte, con lo stomaco e l’intestino bruciati dal veleno».



Una bestialità che potrebbe non essere l'unica. «Ci sono state alcune segnalazioni di avvelenamento di cani - ci spiega Molinini - che non ho potuto verificare di persona e di cui mi accerterò per sporgere denuncia. Non riesco a capacitarmi di come sia possibile commettere gesti del genere nei confronti di un cane o di un gatto».

A proposito di gatti, non sono soltanto i cani a essere in pericolo. Ieri mattina, sulla recinzione del Calvario in via Aldo Moro è apparso un cartello che rivela l'avvelenamento di una colonia di gatti che vive da quelle parti e che spesso viene accudita da alcuni residenti. Poco più in là altri cartelli dello stesso tenore.

«La zona è munita di piccole telecamere nascoste - è scritto a penna sul foglio di carta - per i bastardi che avvelenano i gatti e (che) tra un po' riceveranno una multa (10.000 €). La puzza proviene dai gatti morti, non dal cibo». In effetti, sotto un albero lì a fianco, giace il corpicino di un gatto dal pelo rosso - probabilmente lì da diversi giorni - anche lui vittima della vile cattiveria di qualcuno che non dovrebbe dimenticare una cosa: l'uccisione e il maltrattamento di animali è reato del codice penale.