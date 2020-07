Erba più alta delle lapidi, lampade votive spente e non solo: il lato oscuro del cimitero Copyright: CoratoLive.it

Manto stradale dissestato, cordoli saltati, pareti corrose dall'umidità: storia abbastanza vecchia. In più, come segnalato da diversi utenti, l'erba in molte aiuole di un'intera ala della struttura è tanto alta da impedire di scorgere le lapidi.

È bastata una semplice visita per documentare le vecchie e nuove problematiche del cimitero. Un luogo dell'anima molto frequentato dai cittadini che spesso fanno visita ai propri cari.



Ma non è finita qui. Sempre tra le aiuole, di tanto in tanto, fanno capolino i rifiuti. Nelle immagini della galleria fotografica si notano le scope rotte ai piedi di un cespuglio, mentre pezzi di polistirolo giacciono abbandonati nel terreno.

Poi una questione importante: il mancato ripristino dell'impianto delle luci votive, problema irrisolto da quando furono rubati i cavi di rame.

Sicuramente l'assenza di un'amministrazione comunale pesa sullo stato di salute di un luogo importante come il cimitero e di una città intera. Ma esiste anche una soglia di decoro al di sotto della quale non è dignitoso andare..