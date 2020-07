I pianeti e la via lattea, che spettacolo le stelle viste dalla Murgia Copyright: Vittorio Quinto

"In viaggio tra i giganti del sistema solare" è il titolo dell’evento che si è svolto nei giorni scorsi nell'agriturismo Posta Mangieri - nel cuore del Parco dell’alta Murgia - tra buon cibo, stelle, pianeti e tanta sana curiosità.

«Sotto la grande cupola del firmamento e con le adeguate misure di sicurezza anticovid - spiega Edmondo Adduci del gruppo astrofili “Amici sotto le Stelle” di Corato - abbiamo animato la serata attraverso una illustrazione e spiegazione del cielo, della Via Lattea e delle principali costellazioni visibili in queste sere d’estate alla ricerca della stella Polare, dei pianeti, di stelle diverse dai differenti colori, di stelle gigantesche ma tanto lontane da apparire come piccoli puntini scintillanti.

Uno spettacolo mozzafiato distante dalle luci della città che ha tenuto tutti con il naso all’insù con stupore e ammirazione fino a tardi. Tanta la partecipazione da quasi tutti i paesi limitrofi con tanti bambini sempre ricchi di curiosità, domande e molto entusiasmo.

Poi al termine della cena, tre potenti telescopi sono stati accesi, configurati e resi accessibili a tutti. I protagonisti assoluti dello spettacolo del firmamento sono stati i due più grandi pianeti del Sistema Solare, Giove con le sue 4 Lune Galileiane e Saturno con i suoi magnifici anelli in bella vista. Ma anche la bellissima stella doppia Albireo che ha incantato tutti con i suoi contrastanti colori blu e arancio.

Infine, per chi ha resistito fino alle prime luci dell'alba, è stato possibile osservare e fotografare la splendida cometa “Neowise” che in questi giorni sta solcando i nostri cieli, ancora per poche settimane».

