12 luglio, quattro anni dal tragico schianto che uccise 23 persone

Le cicale friniscono ancora in quella distesa di ulivi divisa dai binari. Il processo per stabilire chi e quante responsabilità abbia per la morte di 23 persone continua. Immutata la rabbia, l'amarezza e il dolore dei familiari. Intanto sono passati quattro anni dalla mattina del 12 luglio 2016 che, in pochi secondi, spezzò 23 vite e fece conoscere, nel modo più atroce, Corato al mondo.

Già da ieri pomeriggio, a fianco al portone della chiesa Matrice, appaiono i volti di Francesco Ludovico Tedone, giovane studente di 17 anni e Luciano Caterino, il macchinista 37 enne di servizio proprio su uno dei due treni coinvolti nell'incidente. Questa sera, alle 19.30, verrà celebrata una messa dal vicario zonale don Giuseppe Lobascio come ieri è stato fatto ad Andria.

L'emergenza sanitaria impedisce altre iniziative per commemorare il 12 luglio. Non ci sarà il momento di raccoglimento nel piazzale della stazione ora intitolato alle 23 vittime mentre l'associazione Francesco Tedone ricorderà la strage in forma privata con il suo Komorebi. Memoria che rimarrà vivi tra amici e parenti che, questa mattina, si recheranno sul luogo della tragedia per omaggiare con dei fiori i loro cari.

Un ricordo che toccherà anche tutti i coratini, stretti attorno alle famiglie Caterino e Tedone, in un giorno che non dimenticheranno e non dimenticheremo mai.