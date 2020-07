Radiofarmaci innovativi per diagnosi dei tumori, Ministero e Regione sostengono il progetto Itel

La Giunta regionale, ha approvato lo schema di accordo per l’Innovazione tra il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Puglia e la società Itel Telecomunicazioni S.r.l., l'Università degli Studi di Bari, il Consiglio Nazionale delle Ricerche - IMM e ne ha deciso il cofinanziamento in relazione agli investimenti da realizzare sul territorio pugliese, per complessivi 150mila euro, pari al 3% del costo complessivo del progetto realizzato nella Regione Puglia da parte della società Itel.

Con tale documento, il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Puglia si propongono di sostenere, mediante la concessione di agevolazioni, il programma di investimenti in attività di ricerca e sviluppo denominato “Genesi - sviluppo di radiofarmaci e biomarker innovativi per la diagnosi dei tumori dell’apparato riproduttivo maschile e femminile” promosso dalla società capofila Itel Telecomunicazioni S.r.l, da realizzare presso le unità produttive site nei territori della regione Puglia, finalizzato allo sviluppo di proposizioni innovative.