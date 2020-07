Legambiente lancia PuliAmo Corato, campagna contro l'abbandono dei rifiuti

L’estate è il periodo per vivere l’ambiente e il territorio nei luoghi e negli spazi aperti, per fruire anche di monumenti. Quest’anno si ha una maggiore esigenza di uscire dopo il periodo di chiusura forzata. Purtroppo, un fenomeno deprecabile è quello di constatare in zone, aree, strade specie periurbane: sacchi di rifiuti abbandonati, inerti di ogni genere, fino a residui edili di ogni tipo.

Più volte, singoli cittadini e associazioni, utilizzando i media e i social network denunciano il degrado, il vile ed abbietto comportamento di quelle persone che nottetempo e su strade isolate con le condotte scorrette hanno una cattiva ricaduta a livello ambientale, ma anche per il decoro degli spazi pubblici e privati con un costo economico che talvolta le amministrazioni affrontano con qualche difficoltà e solo dopo diverse sollecitazioni.

A questo punto il circolo di Legambiente, circolo Angelo Vassallo di Corato, avendo ricevuto una donazione anonima finalizzata alla realizzazione di una campagna di sensibilizzazione, in collaborazione con Studio Cinque adv, ha avviato una campagna sociale di comunicazione per non sporcare nello stile tipico di Pubblicità e Progresso, per coinvolgere a buone pratiche e rispettare le buone norme della convivenza civile e democratica.

Pertanto, sono stati realizzati dei cartelloni distribuiti su più punti visibili della nostra città per non buttare rifiuti in modo indiscriminato con le seguenti parole chiave e l’hastag #iononsporco PuliAmoCorato. La prima prevenzione è non buttare rifiuti di ogni tipo in modo indiscriminato. Facendo una buona raccolta differenziata è possibile attivare e sostenere un sistema di economia circolare, che attivano anche materie prime seconde che possono entrare nel sistema economico in nuovi oggetti senza il consumo di nuove materie prime.

Con questa campagna di comunicazione Legambiente cerca nuovi sostenitori di ogni tipo: da volontari singoli, ad associazioni ad aziende che vogliono fare dell’ambiente un bene comune da vivere e condividere insieme.