Estate Coratina, la Pro Loco: «Proposti Brisighella e Il Pendio. Dal Comune c'è collaborazione»

Lunedì Gerardo Strippoli è stato confermato presidente della Pro loco Corato ma il suo lavoro e quello dei soci dell'associazione non si è mai fermato. Prossimo obiettivo, dare un po' di colore ad un'Estate Coratina che si prospetta dai toni sbiaditi a causa dei ritardi e delle limitazioni dovute all'emergenza sanitaria.

Il 26 giugno scorso il Comune ha invitato enti e associazioni a fare proposte per comporre il cartellone dell'Estate Coratina ed il termine ultimo per presentare i progetti era proprio lunedì 5 luglio. «Abbiamo riproposto manifestazioni storiche della Pro loco - spiega Gerardo Strippoli - come "Brisighella sotto le stelle" e "il Pendio". L'amministrazione comunale si è dimostrata collaborativa e stiamo valutando quali eventi tenere in stand by e quali organizzare nel modo migliore».

La difficoltà più grande è rappresentata dal seguire attentamente le linee guida regionali in tema di Covid-19. In particolare l'evitare assembramenti. «Per Brisighella abbiamo pensato di far svolgere la serata sul terrazzo del Giudice di Pace che non è stato mai utilizzato, in modo tale da contingentare gli ingressi. Con il Pendio (proposto dal 26 al 30 agosto ndr), paradossalmente, sarebbe più facile. Piazza Abbazia è uno spazio molto ampio e ci sarà un flusso continuo di gente che entrerà e uscirà. Non credo si superi, contemporaneamente, le 100 unità».

E il tradizionale concorso delle barche di Santa Maria? «Si farà solo se i vincitori dell'anno scorso riceveranno il loro premio. Da quando è stato istituito, nel 1987, il Comune di Corato si è sempre impegnato a corrispondere il premio in denaro ai vincitori e ad occuparsi delle spese di montaggio e smontaggio. L'anno scorso l'amministrazione comunale guidata da D'Introno ha sottoscritto il regolamento ma è caduta prima della premiazione ufficiale. Il problema è che non è stata rilasciata nessuna determina, né qualsivoglia documento che attesti l'elargizione del premio».

Intanto la Pro loco corre verso i suoi primi 50 anni di vita. «In attesa che si insedi la nuova amministrazione con la quale stringeremo come sempre un rapporto di collaborazione, stiamo già pensando a come festeggiare una data così importante. Dal 2021 saremo al lavoro per quest'obiettivo».