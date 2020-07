Il prof. Corrado Crocetta eletto presidente della SIS, la Società Italiana di Statistica

Il prof. Corrado Crocetta, ordinario di Statistica del Dipartimento di Economia dell’Università di Foggia, è stato eletto presidente della SIS – Società Italiana di Statistica. Con la mission di promuovere l'attività scientifica per lo sviluppo delle scienze statistiche, la prestigiosa società sarà presieduta dal prof. Crocetta - coratino d'origine - fino al 2024.

Il prof. Crocetta è stato eletto Presidente dell’importate società scientifica ieri con 319 preferenze su 576 votanti, con uno scarto del 14% rispetto all’altro candidato: il prof. Giuseppe Arbia, ordinario di Statistica economica presso l'Università Cattolica.

«Non posso nascondere la mia soddisfazione per l’elezione a Presidente della Società Italiana di Statistica per il quadriennio 2020-24 - ha dichiarato il prof. Corrado Crocetta. «Sono convinto che, grazie all'ampio consenso ricevuto, il nuovo direttivo della SIS potrà avviare una stagione importante, impegnandosi per la promozione della cultura statistica e delle professioni di statistico e di data scientist. Come ha affermato Hal Varian, capo economista di Google, la statistica è una delle professioni più sexy e le competenze statistiche sono molto richieste dal mercato del lavoro. La statistica ha avuto un ruolo determinante anche durante la recente pandemia, sia per monitorare la diffusione del contagio, che per pianificare le diverse fasi per il ritorno alla normalità».

La SIS è una Società scientifica senza fine di lucro, costituita nel 1939 come ente morale ed è attualmente inclusa fra gli enti di particolare rilevanza scientifica. La Società ha circa 900 soci, molti dei quali sono docenti universitari di Statistica, Demografia, Statistica Economica, Statistica Sociale, Statistica medica e data science, dirigenti e dipendenti ISTAT, dirigenti e dipendenti di società di ricerche di mercato, indagini demoscopiche e sondaggi. La Società dalla sua costituzione è cresciuta di pari passo con il rapido diffondersi dei metodi quantitativi di analisi dei dati in tutte le aree della ricerca scientifica e della vita sociale.

Il prof. Crocetta presiederà la prestigiosa Società fino al 2024 e lavorerà con gli altri membri eletti nel consiglio direttivo: il prof. Salvatore Ingrassia - Università di Catania, il prof. Paolo Giudici - Università di Pavia, il prof. Francesco Palumbo - Università di Napoli Federico II e il prof Paolo Mariani - Università di Milano Bicocca.

La SIS intrattiene rapporti di collaborazione scientifica con numerose società di statistica straniere, è affiliata all’International Statistical Institute (ISI) ed è tra i soci fondatori della Federation of European National Statistical Societies (FENStatS).

La notizia è stata appresa con grande soddisfazione all’Università di Foggia, dove il prof. Corrado Crocetta è in servizio dal 1994. A lui vanno le congratulazioni del Rettore Pierpaolo Limone e di tutta Comunità universitaria.