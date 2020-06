Esami di terza media in video, i dirigenti: «A soffrire di più sono i ragazzi fragili»

attualita

Le voci dei dirigenti Maria Giuseppa Modeo per la“Giovanni XXIII”, Danila Tempesta per la “Santarella”, Grazia Maldera per l’ “Imbriani” e Maria Rosaria De Simone per la scuola media “De Gasperi”